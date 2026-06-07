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Así será el homenaje que Paipa le rendirá a Yeison Jiménez tras el accidente aéreo de enero

El Festival del Lago 2026 tendrá una jornada especial de memoria para recordar al cantante y a los integrantes de su equipo.

FOTO: Alcaldía de Paipa

Noticias RCN

junio 07 de 2026
04:30 p. m.
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Paipa se prepara para rendir homenaje a Yeison Jiménez, un tributo que tendrá un significado especial porque se realizará en el mismo municipio donde el cantante y varios integrantes de su equipo fallecieron en un accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero.

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La jornada de memoria hará parte de la programación del Festival del Lago, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de junio en el Lago Sochagota. El evento busca recordar el legado del artista y de las personas que lo acompañaban, en un espacio abierto a la comunidad y a los visitantes que lleguen al municipio boyacense.

¿Cómo será el homenaje a Yeison Jiménez en Paipa?

El momento central del homenaje se realizará el domingo 14 de junio. A las 12:00 del mediodía está programada una Misa Campal en la plazoleta de eventos del Lago Sochagota, acompañada por coros locales y la Banda Sinfónica de la Escuela de Música de Paipa.

Según la información entregada por la administración municipal, existe la posibilidad de que familiares de Yeison Jiménez y de sus acompañantes participen en este acto conmemorativo junto a la comunidad que desee asistir.

Uno de los momentos más simbólicos será la presentación de una escultura elaborada por el maestro Omar Santa María en honor al cantante. La obra quedará instalada de manera permanente en el Lago Sochagota.

¿Qué actividades harán parte del tributo a Yeison Jiménez?

La jornada de homenaje concluirá con un concierto de Ciro Quiñones y posteriormente con la presentación de la Banda del Aventurero, agrupación que acompañó durante años la carrera artística de Yeison Jiménez.

FOTO: Alcaldía de Paipa

Aunque el homenaje será uno de los principales atractivos del Festival del Lago 2026, la programación también incluirá actividades deportivas, ambientales, culturales y artísticas durante todo el fin de semana.

Entre ellas se encuentran un campeonato de aguas abierta y presentaciones de Parranda y Sabor, Luis Becerra, una agrupación vallenata y la banda Artillería Pesada.

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