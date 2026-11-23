Un nuevo caso de presuntas irregularidades en la acreditación de títulos profesionales salpica a una integrante del Pacto Histórico. Se trata de Claudia Romero, representante a la Cámara por Bogotá, quien aparece relacionada con un diploma de Administración de Empresas atribuido a la Pontificia Universidad Javeriana.

La controversia se centra en una contradicción: mientras la universidad asegura que la congresista no figura en sus registros académicos, Noticias RCN conoció un documento que correspondería al diploma de esa carrera y que actualmente reposa en los archivos de la Cámara de Representantes.

La institución educativa certificó que Romero no estuvo registrada en ninguna de sus sedes, ni en Bogotá ni en Cali, y que tampoco es egresada de Administración de Empresas.

¿Qué encontró Noticias RCN en los documentos de la Cámara?

Noticias RCN conoció la documentación que fue entregada al Congreso de la República y que actualmente permanece en la Cámara de Representantes. Entre esos archivos se encuentra un diploma de Administración de Empresas atribuido a la Universidad Javeriana.

Este documento cobra relevancia frente a la respuesta oficial de la institución educativa, que descartó que Claudia Romero hubiera estado vinculada académicamente con la universidad.

La contradicción entre ambos elementos plantea interrogantes sobre el origen del diploma y las circunstancias en las que terminó haciendo parte de los documentos que reposan en el Congreso.

¿Qué respondió la congresista?

Luego de conocerse la certificación de la universidad, Claudia Romero se pronunció a través de sus redes sociales. La representante negó haber estudiado Administración de Empresas en la Javeriana y aseguró que tampoco ha afirmado tener un título de esa institución.

Nunca cursé Administración de Empresas en esa universidad ni he afirmado tener títulos de esa institución.

Noticias RCN consultó directamente con el equipo de la congresista para conocer su explicación sobre el diploma que aparece entre los documentos de la Cámara de Representantes. Sin embargo, hasta el momento no se han pronunciado sobre ese documento.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia

De acuerdo con la información conocida, ya habían llegado a la Fiscalía tres noticias criminales relacionadas con una presunta falsedad documental. Estas se encontraban en etapa de indagación y fueron remitidas a la Corte Suprema de Justicia.

Además, en las últimas horas la congresista fue denunciada ante ese alto tribunal por presunta falsedad de documento y posible fraude al sufragante.