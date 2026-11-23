Un mensaje de WhatsApp está llamando la atención de algunos usuarios por una recomendación para conservar fotos, audios y otros contenidos que podrían desaparecer de sus conversaciones. Aunque el aviso puede generar dudas, no significa que una cuenta esté en riesgo: está relacionado con una función para guardar mensajes temporales.

La notificación dice: “Conserva los mensajes más importantes. Incluso si usas los mensajes temporales, puedes conservar las fotos, los mensajes de voz y otras cosas que no quieres perder”.

Detrás de este texto hay una herramienta que permite a los participantes de una conversación guardar determinados contenidos antes de que se eliminen automáticamente. La opción resulta útil para quienes utilizan los mensajes temporales, pero necesitan conservar información específica dentro de un chat.

¿Por qué está llegando este mensaje de WhatsApp?

Meta utiliza este tipo de avisos para dar a conocer herramientas, explicar funciones y orientar a las personas sobre las posibilidades que ofrece la aplicación.

En este caso, la comunicación busca explicar que los mensajes temporales no necesariamente desaparecen todos sin excepción. Aunque la función está diseñada para eliminar automáticamente el contenido después de un periodo establecido, existe la posibilidad de conservar algunos elementos.

La herramienta permite guardar textos, fotografías y notas de voz que los integrantes de una conversación consideran importantes. Cuando alguien decide conservar un mensaje, la aplicación muestra un indicador para que los demás participantes puedan identificarlo.

¿Cómo funciona la opción para conservar mensajes temporales?

WhatsApp permite configurar la duración de los mensajes temporales en tres periodos: 24 horas, siete días o 90 días. Una vez activada esta característica, los mensajes desaparecen cuando se cumple el tiempo seleccionado.

Sin embargo, la opción de conservar mensajes introduce una excepción para determinados contenidos. Entre sus principales características están:

Guardar información importante: permite conservar mensajes, fotografías y notas de voz.

Evitar su eliminación automática: los elementos seleccionados pueden permanecer en la conversación.

Notificar a los participantes: el chat muestra cuáles contenidos fueron conservados.

Respetar al remitente: la persona que envió el mensaje mantiene el control sobre la posibilidad de que otros lo guarden.

Esto significa que activar los mensajes temporales no garantiza que absolutamente todo el contenido vaya a desaparecer.

¿El aviso de WhatsApp significa que hay un problema con la cuenta?

No. Según la información sobre esta función, el mensaje tiene un propósito informativo y no representa una advertencia de seguridad ni una señal de que la cuenta esté comprometida.

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Por eso, si recibió esta comunicación, puede interpretarla como una explicación de una herramienta de la aplicación. La recomendación es conocer cómo funciona antes de decidir qué contenidos conservar en sus conversaciones.