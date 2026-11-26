Con motivo de la conmemoración de los 100 años del Capitolio Nacional, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, invitó al creador de contenido, Westcol, para hacer parte de la celebración, en la que realizó una transmisión vía streaming para hablar de diferentes temas y cómo las nuevas generaciones pueden aportar nuevas ideas para el futuro del país.

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Durante su transmisión en vivo, el streamer dio su opinión sobre temas como corrupción, seguridad, actualidad política en Colombia e incluso hizo una polémica declaración sobre lo ocurrido en Cartagena con la toma de rehenes en el almacén Éxito.

En su visita al Congreso, también habló con congresistas de diferentes grupos y sostuvo una llamada telefónica con el expresidente Álvaro Uribe.

"Eso es por estar viendo GTA": Westcol en el Congreso sobre toma de rehenes en Cartagena

Una de las frases que más polémica generó en redes sociales fue la que el creador de contenido paisa lanzó durante su transmisión en vivo sobre uno de los principales temas del país en las últimas horas: la toma de rehenes en un reconocido almacén de cadena en Cartagena, donde afortunadamente, ninguno salió lastimado.

"Vea lo que pasó ahorita en el Éxito, eso es por estar viendo GTA. No limitan lo que ve la gente y por eso es que pasan estas cosas", señaló Westcol, generando una ola de críticas y comentarios en redes sociales, haciendo referencia al videojuego que es tendencia en los últimos días y ha roto récords históricos de venta.

Incluso se animó a proponer una ley que limite a las personas en internet y redes sociales y se incluyó a él mismo para que no ocurran cosas como lo que pasó en Cartagena.

Indignación en redes sociales por presencia de Westcol en el Congreso de la República

Los internautas no dejaron pasar por alto la presencia del streamer en el Congreso de la República y cuestionaron su invitación para una celebración de ese tipo; según el presidente Honorio Henríquez, la decisión se tomó porque "el Capitolio y su historia también se construyen abriendo sus puertas a nuevas generaciones, a nuevas ideas y a otras formas de ver el país".

Comentarios como "es una vergüenza" o "no representa en lo absoluto ninguna lucha política o movimiento social" son algunos de los que se logran leer en la red social X.

Por su parte, otros usuarios apoyan su presencia en el recinto afirmando que Westcol representa a muchos jóvenes y a la clase trabajadora del país.