La FIFA confirmó este jueves 26 de noviembre que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial. El grupo Handsome Boy Hacking Club se atribuyó la intrusión y asegura haber sustraído más de 12 gigabytes de archivos confidenciales del organismo rector del fútbol mundial.

La organización reconoció el incidente y anunció que trabaja con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, no precisó cuántas personas resultaron afectadas ni detalló qué documentos fueron comprometidos.

¿Qué información habrían robado los hackers a la FIFA?

De acuerdo con las afirmaciones del Handsome Boy Hacking Club, el material sustraído supera los 12 GB e incluiría documentos de identidad y migración, registros financieros, archivos legales, información de directivos y documentos internos relacionados con la administración del organismo.

No obstante, hay una diferencia importante entre lo que afirma el grupo y lo que ha confirmado la FIFA. La entidad reconoció el acceso ilegal a un conjunto limitado de información personal y empresarial, pero no ha corroborado públicamente el volumen ni el contenido completo de la supuesta filtración.

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La FIFA calificó la obtención y publicación ilegal de información, especialmente de datos personales, como una vulneración grave e inaceptable de la privacidad. También señaló que está colaborando con las autoridades y organismos encargados de investigar delitos informáticos.

¿Cómo lograron ingresar a los sistemas de la FIFA?

Uno de los detalles más relevantes de la investigación tiene que ver con el método utilizado para acceder a la información.

Fuentes conocedoras del incidente consultadas por The Athletic señalaron que los atacantes habrían suplantado la identidad de trabajadores de la FIFA para conseguir acceso a sus plataformas.

Según esas fuentes, no se habría tratado de una falla técnica en los sistemas de la organización, sino de una estrategia basada en la suplantación de colaboradores.

¿Qué dijo la FIFA sobre el ataque informático?

El organismo no ha identificado públicamente a las personas afectadas ni ha confirmado si el ataque estuvo dirigido contra alguno de sus principales directivos, entre ellos su presidente, Gianni Infantino.

"La Fifa puede confirmar que ha sido víctima de un ciberataque delictivo que ha dado lugar al acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial", dijo a Reuters un portavoz de la Fifa.

La investigación continúa con el acompañamiento de las autoridades. Por ahora, la FIFA sostiene que se trató de un acceso criminal a información privada y empresarial, mientras siguen pendientes las precisiones sobre el alcance real de la filtración.