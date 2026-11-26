Los artistas colombianos Feid y Karol G han sido tendencia durante las últimas semanas debido al premio que recibieron en los Latin GRAMMY 2026 gracias a su canción 'Verano Rosa', y que ninguno de los dos subió a recibir en el escenario.

Durante la celebración de los premios, se viralizó un video en el que Feid se está preparando para su presentación y pasa por el frente de una pantalla donde su expareja, Karol G, está cantando como parte de la programación de la entrega de premios, ignorándola por completo y con una actitud seria.

Feid respondió por qué no subió a recibir el premio y sobre su relación con Karol G

Durante una reciente entrevista, un periodista le preguntó al artista colombiano por qué no había subido al escenario a recibir el premio que había ganado junto a Karol G y, sin ánimos de entrar en alguna polémica, respondió que no lo habían llamado, pero que él estaba en la gala y se lo entregaron posteriormente.

Después de aclarar la situación, Feid también fue consultado por su relación actual con Karol G y su reacción llamó la atención de los usuarios en redes sociales: "Pero la relación con Karol, ¿con ella todo bien?", preguntó el periodista, llamando la atención del 'Ferxxo', quien lo miró fijamente y le respondió: "Sí jefe, ¿por qué?" y agregó que la comunicación con ella estaba "superbién", tras una nueva pregunta del comunicador.

Algunos fanáticos de ambos artistas colombianos afirman que Feid se molestó un poco con la pregunta sobre Karol G, sin embargo, la respuesta no generó ningún tipo de polémica y confirma la decisión del cantante de mantener su vida personal alejada de los medios de comunicación.

Feid lanzará histórica colaboración con Snoop Dogg el jueves 26 de noviembre

Durante su presentación en los Latin GRAMMY 2026, Feid hizo un pequeño avance de lo que sería una nueva colaboración junto al legendario rapero Snoop Dogg y a través de sus redes sociales confirmó que la canción, que llevará por nombre 'Gracias X Todo', saldrá este jueves 26 de noviembre, cumpliendo uno de los sueños del artista paisa.