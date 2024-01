"Callando bocas": Sofía Vergara se defendió ante las burlas de un entrevistador español

Sofía Vergara se ha consolidado como una de las actrices más talentosas y famosas tanto en Colombia como en la farándula internacional. Adicionalmente, ha logrado representar a su país con su participación en importantes producciones como ‘Modern Family’, ‘ Muchachitas’, ‘Los vigilantes de la playa’, entre otras.

Las burlescas afirmaciones de Pablo Motos

No obstante, no le han faltado los malos comentarios, pero por fortuna ha sabido responder muy bien. En una reciente entrevista en el programa "El Hormiguero", la reconocida actriz se vio en la necesidad de defender su nivel de inglés ante los cuestionamientos del presentador español Pablo Motos.

Durante la entrevista, Pablo Motos puso en duda el nivel de inglés de Vergara y también hizo referencia a su acento al hablar en dicho idioma. Ante esto, la actriz no dudó en defenderse y demostrar su fluidez y habilidad en el inglés.

Incluso, la artista aprovechó la oportunidad para hablar sobre su próximo proyecto, una serie de Netflix llamada "La madrina de la coca", donde interpretará el papel de Griselda Blanco, una figura destacada en el Cartel de Medellín en los años 80.

La respuesta contundente de Sofía Vergara ante los cuestionamientos de Pablo Motos sorprendió a todos. La actriz dejó en evidencia su impresionante trayectoria profesional, exhibiendo las estatuillas y nominaciones que ha obtenido a lo largo de su carrera.}

En un momento de la entrevista, Sofía le preguntó a Motos cuántas veces había sido nominado a los premios Emmy y a los Globos de Oro, dejando entrever su determinación y habilidad como intérprete reconocida a nivel mundial.

La humillada que le cayó ayer a Pablo Motos que tipo de sentido tuvo? pic.twitter.com/Qr27Tjxp9H — Tage (@Tagelca) January 9, 2024

Sofía Vergara esquivó las burlas

“¿Cómo dices Modern Family?, es que en inglés puesss”, afirmó Motos en tono burlesco, a lo que la colombiana respondió: “¿Me sale mal?, ah porque tú hablas mejor el inglés que yo. ¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes en Estados Unidos? O ¿Cuántas veces te nominaron a los Globos de Oro?”.

Ante la contundente y muy astuta respuesta de Sofía Vergara, el presentador intentó evadirla diciendo que los Globos de Oro no le importaban porque “son premios menores”. No obstante, Motos no se salvó de las cientas de críticas que le hicieron los usuarios, quienes señalaron que “intentó humillarla y salió humillado”.

Con su aplomo y seguridad, Sofía Vergara logró acallar los cuestionamientos y demostrar que su nivel de inglés es indiscutiblemente bueno. Su trayectoria y reconocimientos son un respaldo contundente a su capacidad como actriz y comunicadora.

La valentía y autoconfianza de Sofía Vergara en la defensa de su nivel de inglés han generado una gran admiración por parte de sus seguidores y del público en general. Su talento y profesionalismo siguen resonando a nivel internacional, consolidándola como una de las figuras más destacadas en la industria del entretenimiento.