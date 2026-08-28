Calvin Harris regresa a Colombia 11 años después

El DJ y productor escocés Calvin Harris confirmó su regreso al país después de 11 años; será el próximo 13 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá y lo hará junto a Tyson O'Brien y Martin Trevy.

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Bogotá volverá a vibrar al ritmo de 'Summer' o 'Feel So Close' cuando la estrella de la música electrónica vuelva a tocar en la capital del país después de haberlo hecho en 2015. La presentación será histórica para el entretenimiento del país, ya que será su primera presentación en solitario.

Además de sus éxitos en solitario, el DJ cuenta con importantes colaboraciones musicales con estrellas como Rihanna, interpretando 'We Found Love' o Dua Lipa, con 'One Kiss'. Uno de sus invitados especiales, Tyson O'Brien, es un DJ australiano que ha colaborado con Harris en diferentes presentaciones en Las Vegas o Ibiza y será el encargado de abrir su presentación.

Así puede adquirir boletas para el concierto de Calvin Harris en Bogotá

La venta de la boletería para el concierto producido por la empresa Páramo Presenta, se podrá adquirir a partir del lunes 31 de agosto con preventa exclusiva inicial para clientes de bancos AVAL con precios que van desde los $245.000 y $281.000 en primera etapa hasta los $605.000 y $665.000 en la segunda etapa.

La preventa exclusiva estará disponible desde el lunes 31 de agosto a las 9 de la mañana y hasta agotar existencias, mientras la segunda etapa estará disponible para todo el público en general desde el miércoles 2 de agosto a las 9 a.m.

Martin Trevy será la cuota colombiana

Nacido en Cali y considerado como uno de los artistas con más proyección en la música electrónica en el país, es conocido por su estilo musical que combina el techno y el dance con el valor agregado de cantar en vivo en algunas de sus presentaciones en vivo.