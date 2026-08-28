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VIDEO | Piloto y el joven que voló sobre un dron de fumigación en Meta podrían enfrentar sanciones

La Aeronáutica Civil advirtió sanciones por violar la normativa RAC-100 que prohíbe transportar seres vivos en aeronaves no tripuladas de fumigación.

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
08:22 p. m.
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Un video que circula en redes sociales muestra una peligrosa maniobra protagonizada por un joven en Puerto Gaitán, Meta, quien se subió sobre un dron de fumigación mientras este se encontraba en funcionamiento.

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Las imágenes captaron el momento en que el hombre despega montado sobre la aeronave no tripulada.

Esta acción llevó a activar los protocolos de investigación por parte de las autoridades de la Aeronáutica Civil.

El dron involucrado en el incidente es utilizado para labores de fumigación, actividades que requieren certificaciones específicas y el cumplimiento estricto de protocolos de seguridad.

Este tipo de aeronaves tienen capacidades de carga diseñadas exclusivamente para el transporte de insumos agrícolas, no para personas.

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Investigan la irresponsable maniobra de un joven que viajó en un dron

La Aeronáutica Civil confirmó que el caso está bajo investigación y que el piloto responsable de la aeronave podría enfrentar sanciones administrativas.

La entidad calificó el hecho como una grave imprudencia que pone en riesgo múltiples aspectos de la seguridad aérea.

Según explicó la entidad, el capítulo D del RAC-100 prohíbe expresamente el transporte de personas o seres vivos en este tipo de plataformas aéreas no tripuladas.

Permitir que una persona se ubique sobre cualquier parte de la estructura de un UAS durante el vuelo genera riesgos inaceptables, no solo para la vida de quien comete la imprudencia, sino para terceros en la superficie y para la integridad de las operaciones aéreas nacionales.

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Podría haber sanciones para el piloto que voló el dron con una persona dentro

La institución advirtió sobre las consecuencias legales de este tipo de acciones:

De comprobarse los hechos y la existencia de infracciones a la normativa, la Aeronáutica Civil adelantará las actuaciones administrativas correspondientes y aplicará las medidas sancionatorias previstas en el ordenamiento jurídico y los reglamentos aeronáuticos vigentes.

La Aeronáutica Civil enfatizó que "este tipo de conductas serán objeto de una evaluación rigurosa y darán lugar a la imposición de sanciones proporcionales a la gravedad de la infracción y a los riesgos generados".

Las medidas buscan no solo sancionar la conducta específica, sino también sentar un precedente que desaliente futuras acciones similares que comprometan la seguridad aérea en Colombia.

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