Mexicano pagó 11 millones en el alquiler de un yate pensando que Medellín tenia mar

Un famoso influencer mexicano se llevó una gran sorpresa al enterarse de que en Medellín no había mar y que el pago que había hecho por el alquiler de un lujoso yate lo había perdido. El curioso hecho fue compartido en redes sociales por Mau López, el tiktoker que suma 8,3 millones de seguidores en su cuenta.

Debido a su gran influencia, el video se viralizo en cuestión de minutos con cientos de comentarios riéndose la situación, pues el joven sorprendido dijo que le debía 11 millones a sus padres, porque había tomado la decisión de disfrutar del mar que pensaba tenia Medellín.

¿Qué sucedió con la reserva del influencer?

En el video menciona que su única responsabilidad era hacerse cargo de alquilar el barco donde la familia disfrutaría de las supuestas aguas colombianas, sin embargo no se percató del pequeño detalle de que en la ciudad antioqueña no existen más que ríos, represas y fuentes de agua dulce.

Según contó a sus seguidores, la confusión se dio luego de ver fotos del reguetonero Maluma en algunas playas, pues asumió que por este ser oriundo de Medellín, los paisajes también eran propios de su ciudad.

Tras lo sucedido, la madre del famoso influencer lo regañó por no fijarse que en la ciudad de la 'Eterna Primavera' no existían las playas y el mar que querían disfrutar, reclamándole que la gran suma de dinero no seria devuelta y que ya no había nada que hacer.

Al parecer, el joven no obtuvo el reembolso de los 11 millones, por lo que afirmó que todo fue culpa de sus padres por haberle dejado la responsabilidad de reservar algo tan importante en un país que no conocía, y que su forma de llevar la vida no le permitía tomar buenas decisiones en momentos como estos.

