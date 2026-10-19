Video | Edwin Cardona pasó enorme susto con cuchillos en Medellín

Con el fin de darle descanso a algunos jugadores de la plantilla, el entrenador de Atlético Nacional, Lucas González, ha decidido que Edwin Cardona, una de sus figuras, no haga parte de la lista de viajeros para el partido que el club 'verdolaga' disputará ante Cúcuta en el estadio General Santander.

En el último partido del equipo paisa ante Boyacá Chicó, Cardona hizo parte del equipo titular y marcó un gol en la victoria verde por 4-1 y, a falta de dos partidos que tiene aplazados, se encuentran a dos puntos del líder América de Cali; además, en la tabla anual, ocupan la primera posición con una ventaja importante sobre el segundo lugar, por lo que su presencia en la Copa Libertadores del 2027 está casi confirmada.

Edwin Cardona pasó enorme susto con cuchillos en Medellín

Para pasar su tiempo libre, Cardona aprovechó para asistir a una función del famoso Circo de los Hermanos Gasca, que está en Medellín desde el 17 de octubre y hasta el próximo 16 de noviembre; una historia de Instagram publicada por el creador de contenido 'La Liendra' dejó ver al talentoso volante disfrutando de los actos de magia y comedia.

Además, Cardona hizo parte de uno de los actos durante la función y pasó un divertido momento que quedó registrado en video por el creador de contenido; uno de los hermanos sostenía unos cuchillos de gran tamaño y amenazaba con lanzarlos a uno de los lados donde se encontraba el jugador para demostrar su destreza y, para hacerlo aún más peligroso, le puso una capucha a Cardona.

Finalmente, otro de los hermanos Gasca clavaría uno de los cuchillos al lado de la cabeza del jugador, pero sin haberlo lanzado, pero se logra ver cómo Edwin se muestra asombrado al pensar que el objeto había sido lanzado desde una larga distancia.

Rendimiento de Edwin Cardona en 2026

Cardona registra 33 partidos jugados con Atlético Nacional sumando solo competencias locales logrando 7 goles y 6 asistencias; con la llegada del ídolo colombiano James Rodríguez a Nacional, aficionados pensaban que Edwin pasaría a un segundo plano, sin embargo, han logrado compartir en cancha durante varios minutos siendo una importante alternativa de creación en el mediocampo 'verdolaga'.