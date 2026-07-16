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Tarotista que acertó varios partidos del Mundial ya eligió al campeón

¿España o Argentina? Tarotista que acertó varios resultados del Mundial predijo al campeón.

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Fotos: AFP y TikTok eltarotdelola

Noticias RCN

julio 16 de 2026
05:04 p. m.
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La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España sigue generando expectativa en todo el mundo. A pocos días del partido por el título, una creadora de contenido que se hizo viral por acertar varios pronósticos durante el torneo volvió a dar de qué hablar al revelar cuál selección, según su predicción, levantará la Copa del Mundo.

¿Qué pronóstico hizo la mujer que se volvió viral en el Mundial?

En redes sociales, especialmente en TikTok, el nombre de Lola ha ganado notoriedad durante las últimas semanas por compartir pronósticos relacionados con el Mundial 2026 que, según sus seguidores, coincidieron con varios de los resultados que se presentaron a lo largo del campeonato.

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Ahora, con la final entre Argentina y España a la vuelta de la esquina, la creadora de contenido publicó un video en el que se animó a revelar quién considera que será el próximo campeón del mundo.

Predicción del Mundial 2026. Si yo tuviera que decantarme por uno de los equipos, gana España y me voy a arriesgar a dar el resultado. La Copa la levanta este país, expresó en el video que rápidamente comenzó a viralizarse.

Aunque se trata únicamente de una opinión y de una predicción, el historial de aciertos que le atribuyen muchos usuarios ha hecho que su publicación acumule millones de reproducciones y miles de comentarios.

¿Por qué el video ha generado tanto revuelo?

El interés por el contenido de Lola aumentó debido a que varios aficionados aseguran que acertó en diferentes pronósticos realizados durante el Mundial 2026.

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Ese antecedente hizo que muchos seguidores esperaran conocer su pronóstico.

En redes sociales abundan los mensajes de quienes creen que la historia volverá a repetirse y España terminará conquistando el título. Otros, en cambio, consideran que Argentina, vigente campeona del mundo y liderada por Lionel Messi, volverá a imponerse en una gran final.

La publicación abrió un intenso debate entre hinchas de ambas selecciones. Mientras algunos usuarios afirmaron que los pronósticos anteriores de Lola aumentan la expectativa sobre la final, otros recordaron que el fútbol suele romper cualquier predicción y que un partido de esta magnitud depende de múltiples factores dentro del terreno de juego.

Incluso otras figuras dedicadas a compartir predicciones, como Mhoni Vidente, también han señalado públicamente que España tendría opciones de conquistar el Mundial, lo que ha alimentado aún más la conversación en plataformas digitales.

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Más allá de los pronósticos que circulan en internet, la definición del Mundial 2026 se resolverá este domingo 19 de julio cuando Argentina y España se enfrenten en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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