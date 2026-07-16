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Alcalde advierte grave situación en Miraflores, Guaviare: "La gente dejó de transitar por miedo"

El mandatario aseguró que un grupo armado ingresó al territorio, restringió el tránsito en varios puntos de la zona rural del municipio.

Noticias RCN

julio 16 de 2026
07:26 p. m.
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La situación de orden público en Miraflores, Guaviare, mantiene en alerta a las autoridades locales tras el ingreso de un grupo armado al área rural del municipio.

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El alcalde Edwin Giovanny Díaz manifestó que la comunidad vive momentos de preocupación debido al riesgo de enfrentamientos entre las disidencias encabezadas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá, una situación que, según dijo, afecta especialmente a los habitantes de la inspección de Barranquillita y sus alrededores.

De acuerdo con el mandatario, la información recibida por la administración municipal indica que un grupo que se identificó como la estructura Jorge Briceño, vinculada a 'Calarcá', ingresó al territorio, limitó la movilidad de algunas personas y les retiró sus medios de comunicación.

El alcalde afirmó que esta presencia ha incrementado el temor entre campesinos, comunidades indígenas y consejos afro asentados en esa zona del municipio.

¿Qué restricciones reportó el alcalde de Miraflores en Guaviare?

El alcalde explicó que el tránsito fue restringido en dos puntos: el sector de Las Bocas, entre los municipios de Calamar y Miraflores, y Puerto Córdoba. Aunque señaló que actualmente no hay personas retenidas por el grupo armado, aseguró que muchos habitantes han decidido no desplazarse por temor a posibles enfrentamientos entre las estructuras ilegales y las operaciones de la Fuerza Pública.

Asimismo, indicó que, según los reportes entregados por la comunidad, los integrantes del grupo armado habrían solicitado que quienes tengan algún vínculo con la estructura de 'Iván Mordisco' abandonen el territorio. También habrían prohibido la realización de actividades masivas que impliquen el desplazamiento de un número importante de personas.

¿Qué medidas adoptó la administración municipal ante la situación?

Frente al panorama de seguridad, la Alcaldía convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad y estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) de carácter permanente para hacer seguimiento a la evolución de los hechos.

Además, el mandatario informó que solicitó al gobernador del Guaviare convocar un Consejo Extraordinario Departamental con el fin de coordinar acciones con las autoridades competentes.

El alcalde también informó que pidió acompañamiento a la Defensoría del Pueblo, a la ONU y a otras instancias de cooperación para que puedan hacer presencia institucional en el territorio, siguiendo los protocolos de seguridad, con el objetivo de brindar acompañamiento a las comunidades afectadas.

En cuanto a la respuesta de la Fuerza Pública, el mandatario señaló que el Batallón de Selva No. 51 ya dispuso movimientos hacia el sector de Barranquillita, donde se reporta la presencia del grupo armado.

Agregó que, hasta el momento, la administración municipal no ha recibido reportes sobre suspensión de clases en las instituciones educativas de Barranquillita, Las Pavas y La Giriza, aunque reconoció que la situación coincide con la alerta roja decretada en el municipio por la ola invernal, lo que dificulta aún más la atención de las comunidades.

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