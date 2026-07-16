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James Rodríguez dejó atrás el Mundial con un radical cambio de look

James Rodríguez sorprendió con un inesperado cambio de look tras el Mundial: así luce el colombiano.

James
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 16 de 2026
05:58 p. m.
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Luego de varios días de silencio tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, James Rodríguez volvió a ser noticia. El capitán de la 'Tricolor' fue visto disfrutando de sus vacaciones y sorprendió a sus seguidores con un cambio de imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Cómo fue el nuevo cambio de look de James Rodríguez?

Desde el partido ante Suiza, en el que Colombia quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026, James Rodríguez había optado por mantenerse completamente alejado de los reflectores.

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El volante no concedió entrevistas, tampoco publicó mensajes relacionados con el torneo y solo fue visto durante el viaje de regreso acompañado por su hija, Salomé Rodríguez.

Sin embargo, la incertidumbre sobre su presente terminó cuando un amigo compartió varias fotografías del futbolista durante sus vacaciones.

Las imágenes muestran a James disfrutando de un ambiente natural, junto a un río y una fogata, pero lo que más llamó la atención fue su nuevo corte de cabello: apareció completamente rapado, dejando atrás el peinado con el que disputó la Copa del Mundo.

El cambio no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a generar cientos de comentarios entre sus seguidores, quienes compararon su apariencia con etapas anteriores de su carrera.

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En redes sociales, algunos interpretaron el cambio como una forma de cerrar el capítulo del Mundial 2026 y comenzar una nueva etapa, mientras otros simplemente destacaron el estilo elegido por el futbolista.

¿Qué pasará con el futuro de James Rodríguez?

Mientras disfruta de sus vacaciones, el futuro deportivo del volante continúa siendo una incógnita. Su contrato con Minnesota United terminó el pasado 30 de junio, aunque existe una opción para extender el vínculo por seis meses más. Paralelamente, desde Europa y México han surgido versiones sobre el interés de clubes como Lazio y América de México, que seguirían de cerca la situación del colombiano.

En la Selección Colombia, su continuidad también dependerá del proyecto encabezado por Néstor Lorenzo, quien mantiene conversaciones con la Federación Colombiana de Fútbol para prolongar su proceso rumbo a la Copa América 2028 y el próximo ciclo mundialista.

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Con el mercado de fichajes abierto y varios clubes atentos a su situación, el capitán colombiano espera resolver su futuro en las próximas semanas, mientras su inesperado cambio de look sigue dando de qué hablar entre los aficionados.

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