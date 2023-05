Juan del Mar reveló qué hará con los 500 millones de pesos que ganó en Survivor

Juan del Mar fue anunciado este viernes 26 de mayo como el ganador de Survivor, la isla de los famosos, el reality de supervivencia más exigente del mundo.

Con cuatro votos en contra de tres, que recibió Camilo, el participante se convirtió en el nuevo sobreviviente de la isla de los famosos. Esta decisión se tomó durante el Concejo Tribal, y fueron sus propios compañeros los que le otorgaron la victoria.

Camilo Pardo ‘El mago’, Juan del Mar y Aco Pérez eran los candidatos para llevarse el título de Survivor. Durante la ceremonia de premiación, que se llevó a cabo en las instalaciones del Canal RCN, a los participantes les realizaron preguntas acerca de su experiencia en la competencia y, sobre todo, por qué merecían ganar.

¿Qué hará Juan del Mar con el premio?

Luego de saber que se ganó 500 millones de pesos como vencedor de Survivor, Juan del Mar habló con el Canal RCN y reveló qué hará con el dinero.

“Como ven y saben, no soy un papá joven, entonces quiero destinar parte de este dinero para asegurar la educación de mis dos hijas, que ellas crezcan con la seguridad de que pueden tener una universidad donde aprender lo necesario para defenderse en la vida”, dijo Juan del Mar.

Además, el ganador de Survivor, la isla de los famosos, aseguró que quiere ayudar a las Islas del Rosario. “Este es un lugar donde me crié. Allí las personas son dejadas a un lado, y que bonito que lleguen a una edad viviendo de una manera digna”.

Finalmente, respecto a su victoria, Juan del Mar concluyó: “La verdad no me lo esperaba porque ‘El Mago’ había hecho un juego muy bueno. Sin embargo, había que llegar al final de la manera más bonita, con amor, porque el amor blinda, es poderoso, y son cosas que no sabe la gente… es que el amor es la amabilidad, el respeto, una sonrisa, una brazo… y lo que hice fue dar amor a través de la comida”.