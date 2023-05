¿El huevo o la gallina? Investigadores revelaron qué fue primero

Un grupo de investigadores de biología y física cuántica se reunieron hace un tiempo para encontrar la respuesta que muchos se han hecho: ¿qué fue primero: el huevo o la gallina?

La respuesta

Investigadores de las universidades de Warwick y Sheffield, en Inglaterra, determinaron que primero fue la gallina, pues en sus ovarios se encontraron muestras de la ovocledidina-17 (OC-17), una sustancia necesaria para formas las cáscaras de los huevos.

“Nuestro estudio nos hace detenernos por un momento y pensar si el huevo del que salió la primera gallina fue realmente un huevo de gallina”, dijo Mark Rodger, quien participó de los estudios, en declaraciones a la BBC.

“Tuvo que haber un embrión que se transformó en la primera gallina, pero el ‘huevo’ que pusieron sus progenitores no tendría el aspecto de un huevo de gallina, tal y como lo conocemos hoy día”, agregó.

Otra teoría

Los estudios de este grupo de científicos se basaron en la teoría universal de que los diversos seres vivos han ido evolucionando a lo largo de la historia, y el caso de las aves no es una excepción. Primero fueron reptiles y después se convirtieron en las aves que colocan huevos. Es decir, sin la gallina no se podrían haber formado los huevos.

No obstante, en Australia manejan la teoría de “orden casual indefinido”. Investigadores de la Universidad de Queensland y del Instituto NÉEL en Francia afirman que un evento no excluye al otro y que no se puede determinar definitivamente si el huevo fue primero que la gallina o viceversa.