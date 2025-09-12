Las tácticas de robo más reportadas en Colombia por hurtos al transporte de carga

En los últimos años, Colfecar ha reportado un aumento significativo en los incidentes de hurto y modalidades de atraco, haciendo un llamado a las autoridades exigiendo una intervención urgente, pues la escalada de violencia impacta directamente la operación logística y genera pérdidas millonarias a las empresas transportadoras y a los productores de mercancía.

¿Cómo afrontar los robos en las vías?

Ante estas situaciones, las empresas han impulsado la adopción de tecnologías de rastreo satelital y monitoreo en los vehículos, buscando mitigar riesgos y tener herramientas de registro, especialmente en la temporada de fin de año.

De acuerdo con cifras del más reciente informe de Recuperación de Vehículos Robados (SVR), los camiones representaron el 36,7 % de los vehículos más afectados por el hurto en el país en el primer semestre de 2025, solo superados por automóviles y camionetas particulares.

Además, el Concejo de Bogotá, reportó que entre 2023 y julio de 2024, se registraron 224 casos de hurto a camiones, superando los 2.000 millones de pesos en pérdidas acumuladas.

Daniel Ocampo, vicepresidente de Operaciones para América Latina de Zonar Systems, compañía especializada en desarrollar un ecosistema tecnológico integral para flotas de transporte pesado, asegura que esa inseguridad golpea la viabilidad financiera de las compañías, pues cuando una carga se pierde existe un costo directo por la mercancía dañada o robada y los posibles daños al vehículo, además de una serie de gastos operativos derivados.

La inmovilización de un camión, las investigaciones que se desencadenan y los retrasos en la cadena de suministro afectan la eficiencia, lo que se traduce en aumentos de entre 10 % y 30 % en los costos generales de la operación. Si estos eventos se acumulan, las consecuencias pueden alcanzar decenas de millones de pesos y poner en riesgo la continuidad del negocio, explicó.

Herramientas para prevenir los hurtos y aumentar la seguridad

El experto advierte que frente a la vulnerabilidad en las carreteras, la tecnología de monitoreo y telemetría (recopilación de datos en forma remota) es una herramienta que contribuye a la prevención de hurtos, aumentando la seguridad tanto de los conductores como de la flota y la mercancía.

Así como les permite a las empresas ganar visibilidad en tiempo real, para reacción inmediata y tener registros que sirvan como evidencia en caso de un incidente.

Los sistemas incorporan cámaras que fortalecen la seguridad operativa al ofrecer visibilidad continua del interior y exterior del camión.

Además cuentan con un GPS que permite conocer en tiempo real la ubicación del vehículo y verificar que se mantenga dentro de las rutas seguras definidas por la empresa.

Por otro lado, mitigan la posibilidad de accidentes y brindan un mayor control de la flota a través de cámaras con inteligencia artificial que alertan al conductor sobre riesgos en la vía (como giros bruscos, somnolencia o exceso de velocidad) y un sensor integrado que detecta consumos irregulares de combustible.

Ante el aumento de la inseguridad en las carreteras nacionales, que se intensifica durante la temporada de alto flujo de fin de año, es fundamental que las empresas transportadoras refuercen sus protocolos y herramientas de control, pues más que reaccionar cuando ocurre un incidente, la actuación debe ser preventiva adoptando tecnología adecuada que permite evite pérdidas y reduzca significativamente los costos operativos asociados al robo.