CANAL RCN
Tendencias

¿Fin a los rumores?: famosa pareja colombiana reafirmó su relación tras presunta ruptura

La reconocida pareja decidió poner fin a las especulaciones al dejar en claro su vínculo sentimental.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
05:50 p. m.
Las redes sociales se han convertido en una de las principales plataformas en las que millones de internautas conocen, de primera mano, las principales novedades de sus famosos favoritos. Por esto, las parejas, dentro de la farándula colombiana, han tomado estas plataformas para aclarar rumores y hacer anuncios de interés masivo.

En una nueva ocasión, una reconocida pareja colombiana compartió fotografías inéditas de su más reciente celebración navideña con las que habrían puesto fin a especulaciones de una posible ruptura.

Pareja colombiana pone fin a rumores de ruptura

En esta oportunidad se trata de Laura de León y Salomón Bustamante, pues la pareja protagonizó, en los meses más recientes, distintos rumores contundentes en donde se puso en tela de juicio el vínculo afectivo que los llevó a sostener varios años de relación y matrimonio.

Cabe recordar que ambos famosos decidieron tomarse sus redes sociales para hablar, de manera indirecta, sobre el tema. No obstante, cientos de fanáticos manifestaron sus dudas ya que ninguno de los dos dio a conocer, de manera oficial, el fin del matrimonio.

En las horas más recientes, la actriz y cantante decidió poner fin a las especulaciones al compartir, por medio de un post en su cuenta oficial de Instagram, un carrusel de fotografías en donde dejó ver algunos momentos más especiales durante la noche de velitas.

En las instantáneas se le observó en compañía de destinos familiares. Sin embargo, la presencia de Salomón Bustamante fue la más exaltada ya que el presentador de observa junto a la mujer con un delantal de cocina. Otra de las capturas deja ver a la pareja muy de cerca junto a dos velas encendidas.

Reacciones de los internautas

Por supuesto, las reacciones por parte de los fanáticos no se hicieron esperar ya que cientos de usuarios exaltaron la creatividad de las celebridades al haber confundido y protagonizado un sin fin de titulares en la prensa nacional.

Así mismo, la actriz se manifestó al responder algunos comentarios en donde se exaltó el derecho de las figuras públicas a mantener privados los asuntos sentimentales y de pareja.

