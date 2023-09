Taylor Swift en Colombia: así podrá ver la película 'The Eras Tour'

Después del éxito de su gira, la película de la misma "The Eras Tour" de Taylor Swift va camino de convertirse también en uno de los acontecimientos cinematográficos del año, como antes lo fueron Barbie u Oppenheimer. El 13 de octubre se estrenará en todo el mundo, anunciaron este martes la cantante y el distribuidor AMC.

Inicialmente, la película se iba a estrenar en Estados Unidos el próximo 13 de octubre, pero ese mismo día también estará ya disponible en cines de todo el mundo, como la cadena Odeón, presente en Francia, Reino Unido, España, Italia y Alemania, según un comunicado emitido el martes por el gigante estadounidense AMC.

"La gira no es lo único que estamos llevando a todo el mundo...¡Estoy tan emocionada de deciros a todos que la película del concierto The Eras Tour llega ahora oficialmente a los cines de TODO EL MUNDO el 13 de octubre!", publicó Swift en Instagram.

Cuando Swift, de 33 años, anunció por primera vez la película, ésta batió el récord de preventas en Estados Unidos en un solo día, recaudando 37 millones de dólares. Se espera que la película del concierto pueda superar los 100 millones de dólares en Norteamérica el primer fin de semana de proyección.

"Creo que podríamos estar hablando de la película más taquillera de la temporada de otoño, lo cual es bastante increíble", declaró recientemente a AFP Jeff Bock, analista de la empresa Exhibitor Relations.

Swift se está tomando un descanso de su popularísima gira que comenzó en marzo: las actuaciones se reanudarán en noviembre y se prolongarán hasta finales del año que viene. Algunos analistas prevén que será la primera gira que supere la barrera simbólica de los 1.000 millones de dólares de recaudación.

The tour isn’t the only thing we’re taking worldwide…….. 🌎 Been so excited to tell you all that The Eras Tour concert film is now officially coming to theaters WORLDWIDE on Oct 13! Tickets available now at https://t.co/Oyy6tFmfeV or on your local theaters website! 🩵 pic.twitter.com/rYJUpbHPJd