Techo solar de Parque Alegra: así funciona el más grande del comercio en Colombia

Con 1.900 kWp de capacidad, este sistema ya está generando energía limpia y reduciendo miles de toneladas de CO₂. Su impacto no solo es ambiental: cambia la competitividad del retail en la Costa Caribe, reduce costos operativos y posiciona a Soledad como un referente de innovación sostenible en la región.

El techo solar que marca un hito en la transición energética del comercio

El nuevo techo solar de Parque Alegra —ubicado entre Soledad y Barranquilla— se ha convertido en un caso emblemático de cómo el sector privado puede acelerar la transformación energética en Colombia. Con 1.900 kWp de capacidad instalada, el sistema producirá 2,67 millones de kWh anuales, suficientes para reemplazar el 34% del consumo energético del centro comercial.

Este proyecto, desarrollado por Azimut Energía y Parque Arauco, posiciona al complejo en el top 5 de instalaciones fotovoltaicas comerciales más grandes de Latinoamérica.

Impacto ambiental y social: 43.000 toneladas menos de CO₂

La magnitud del beneficio ambiental es contundente: el sistema evitará la emisión de más de 43.000 toneladas de CO₂, equivalentes a plantar 710.000 árboles o abastecer de energía a 1.400 hogares durante un año.

Para Camilo Montoya, gerente general de Azimut Energía, el proyecto demuestra que la innovación privada puede complementar las metas del país, especialmente en territorios de alta demanda energética como la Costa Atlántica. Además, destaca que el centro comercial se convertirá en un espacio de transferencia de conocimiento técnico y un símbolo regional de sostenibilidad.

Tecnología avanzada: IoT, monitoreo en tiempo real y mayor eficiencia

El sistema no solo es grande: también es tecnológicamente avanzado. La instalación incorpora monitoreo IoT, una estación meteorológica, inversores de alta eficiencia y un centro de control que ajusta la operación en tiempo real.

Gracias a esta gestión digital, la compañía estima que la generación podría aumentar entre 3% y 5% respecto a la proyección inicial. Esto garantiza continuidad, seguridad operativa y un mejor desempeño en condiciones variables de radiación.

Crecimiento de la energía solar en Colombia: cifras récord en la Costa Caribe

El techo solar de Parque Alegra coincide con el mejor momento del sector fotovoltaico en el país. En menos de tres años, Colombia pasó de menos del 2% a 13,87% de participación de energías limpias en su matriz eléctrica.

Según XM, la capacidad solar instalada del país creció 59% en un solo año, superando los 2,2 GW hacia agosto. La Costa Caribe concentra 62% de esa capacidad, con departamentos como Atlántico, Cesar y Córdoba liderando la expansión.

Competitividad para el retail: menos costos y más sostenibilidad

Más allá del impacto ambiental, este proyecto representa una ventaja competitiva para el sector comercial. La reducción del 34% en el consumo de energía de la red permitirá ahorros operativos significativos, fortaleciendo la rentabilidad de los comercios ubicados en Parque Alegra.

Parque Arauco, operador del centro comercial, asegura que este tipo de iniciativas se alinean con su estrategia regional de eficiencia energética y reducción de emisiones. El beneficio se reflejará directamente en las zonas comunes y en la experiencia de miles de visitantes.

En un mercado donde la energía es cada vez más costosa y regulada, la generación propia se convierte en un diferenciador clave. El Caribe ya lo demostró: el retail que apuesta por energías limpias no solo es más sostenible, también es más competitivo.