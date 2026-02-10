Tecnología de punta para hacer trail running: TerraGrip y Rubberfoam

La reconocida marca VEJA debuta en el exigente mundo del trail running con el lanzamiento de su primer calzado exclusivo para esta disciplina: el Harpie Trail.

El esperado debut de VEJA en el trail running con el Harpie Trail

VEJA ha decidido expandir su prestigiosa línea de performance presentando el Harpie Trail, su primer modelo creado exclusivamente para los amantes del trail running. De acuerdo con la información oficial compartida en el documento Harpie Press Release-3.docx, este calzado está meticulosamente diseñado para enfrentar senderos, caminos de tierra y recorridos mixtos. Los corredores colombianos ahora tienen a su disposición una zapatilla que no solo promete rendimiento, sino que combina tecnología avanzada, estabilidad, ligereza y una comodidad inigualable para adaptarse a diversas condiciones de terreno y clima.

Cortesía: VEJA

Tecnología de punta para corredores: TerraGrip y Rubberfoam

Tras haber consolidado su éxito en el running de asfalto con la aclamada familia Condor, VEJA da un paso adelante con innovaciones técnicas específicas para las exigencias del trail. El Harpie Trail destaca por incorporar la suela TerraGrip, una tecnología creada para garantizar agarre y tracción tanto en superficies secas como húmedas.

Además, el diseño cuenta con una mediasuela de Rubberfoam que logra un equilibrio perfecto al combinar amortiguación, estabilidad y retorno de energía en cada pisada. Entre sus especificaciones técnicas más relevantes para potenciar el rendimiento de los atletas, destacan:

Un peso ultraligero de tan solo 275 gramos.

Un drop de 6,7 mm y una geometría de pisada neutra, diseñados para

favorecer una zancada natural y equilibrada.

Un exterior fabricado en AeroShell con poliéster reciclado, ofreciendo alta transpirabilidad y un secado rápido.

Una plantilla termoformada que brinda soporte al talón.

Perforaciones delanteras que optimizan la evaporación de la humedad durante el esfuerzo físico.

Una profunda conexión con la Amazonía y la sostenibilidad

Más allá del rendimiento deportivo, VEJA mantiene intacto su compromiso ambiental. Este modelo es completamente vegano y se produce en Brasil. Uno de sus grandes diferenciadores es la incorporación de caucho amazónico, el cual es recolectado de forma sostenible por comunidades extractivistas de la región. Esta práctica ética contribuye directamente a la valorización de la selva en pie y a la generación de ingresos vitales para estas poblaciones locales.

El nombre "Harpie" no es una casualidad; rinde un sentido homenaje al águila harpía, la más grande de América y un poderoso símbolo de la biodiversidad en la región amazónica. Asimismo, evoca a las míticas arpías griegas asociadas con la velocidad, la resistencia y la fuerza. Como detalle adicional, este calzado estrena una identidad visual mucho más dinámica y deportiva, dando un paso más allá del tradicional logo en "V" y grabando las especificaciones técnicas directamente en el lateral.

Lanzamiento en Medellín: Una experiencia inmersiva junto a Running Balboa

Para celebrar la llegada de este esperado modelo al país, el 26 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un evento especial de lanzamiento en la ciudad de Medellín. VEJA, en una sólida alianza con la specialty store Running Balboa, organizó una experiencia deportiva única en el icónico Cerro de las Tres Cruces.