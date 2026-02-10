CANAL RCN
Deportes

Millonarios ya plantea salidas para 2027: estos son los nombres

Millonarios ya trabaja en 2027 y plantea estas salidas por el momento.

Millonarios-bajas-2027
Foto: @millosfcoficial en Instagram.

Noticias RCN

octubre 02 de 2026
11:20 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Millonarios ya comenzó a definir movimientos de cara a la temporada 2027. En el equipo femenino fueron confirmadas cuatro salidas, mientras que en el masculino hay dos jugadores que aparecen en el panorama de posibles bajas.

Los movimientos hacen parte de la planificación del club para el próximo año, aunque no todos los nombres tienen todavía el mismo grado de confirmación.

¿Qué jugadores saldrán de Millonarios Femenino?

El club confirmó las salidas de Sandra Ibargüen, Melissa Herrera, Alejandra Aroca y Angie Castañeda.

Ibargüen y Herrera fueron las primeras en recibir el anuncio de que no continuarían para 2027. Posteriormente, Millonarios comunicó las salidas de Aroca y Castañeda.

Lorenzo rechaza posible formato de las Eliminatorias: "Que no prospere por el bien del fútbol"
RELACIONADO

Lorenzo rechaza posible formato de las Eliminatorias: "Que no prospere por el bien del fútbol"

Las cuatro bajas llegan después de una temporada en la que el equipo dirigido por Angie Vega alcanzó las semifinales de la Liga BetPlay Femenina. Las ‘Embajadoras’ terminaron terceras en la fase regular y avanzaron hasta la penúltima instancia, donde fueron eliminadas por Independiente Santa Fe.

Millonarios no consiguió disputar la final ni obtener un cupo a la Copa Libertadores Femenina, por lo que el club comenzó a realizar modificaciones pensando en la próxima campaña.

¿Qué jugadores podrían salir de Millonarios masculino?

En el plantel masculino aparecen Juan Carlos Pereira y Santiago Giordana como nombres que no entrarían en los planes para 2027, según Deportes RCN. Sin embargo, a diferencia de las cuatro futbolistas del equipo femenino, sus salidas todavía no han sido oficializadas por el club.

Así fue la emocionante arenga de James Rodríguez previo al Nacional vs. Junior
RELACIONADO

Así fue la emocionante arenga de James Rodríguez previo al Nacional vs. Junior

El caso de Pereira está relacionado con una larga ausencia por lesión. Millonarios informó en septiembre de 2025 que el mediocampista sufrió una lesión del tendón de Aquiles de su pie izquierdo y debía ser sometido a cirugía.

Además, su contrato habría vencido, pero la incapacidad mantiene vigente el vínculo hasta que reciba el alta médica. El medio señaló que, una vez finalice ese proceso, Pereira quedaría libre.

Por su parte, Santiago Giordana tiene contrato registrado con Millonarios hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que su continuidad para 2027 también está pendiente de definición.

Linda Caicedo marcó descomunal golazo en la Champions Femenina con el Real Madrid: "nadie la puede parar"
RELACIONADO

Linda Caicedo marcó descomunal golazo en la Champions Femenina con el Real Madrid: "nadie la puede parar"

Así, Millonarios comienza a mover piezas para el próximo año con cuatro salidas ya confirmadas en el equipo femenino y dos nombres en el radar de posibles cambios en el plantel masculino.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lionel Messi

Lionel Messi tiene nuevo equipo en España: se trata de un histórico con más de 100 años de vida

Cristiano Ronaldo

Insólito momento en la UEFA Nations League: Celebró su gol como Cristiano Ronaldo y luego empujó al DT de Portugal

Selección Colombia

Lorenzo rechaza posible formato de las Eliminatorias: "Que no prospere por el bien del fútbol"

Otras Noticias

Dian

Le ponen freno a la autorretención especial de renta: así cambia la regla para contribuyentes

Una decisión del Consejo de Estado establece un nuevo criterio para la aplicación de la autorretención especial de renta

Bogotá

Capturan a dos presuntos fleteros tras frustrado robo millonario en Teusaquillo

Durante el procedimiento, los uniformados les hallaron dos armas traumáticas con munición, las cuales, al parecer, habrían sido utilizadas para intimidar a la víctima.

Conciertos

¿Va al concierto de BTS? Conozca lo que puede y no puede llevar a El Campín

Tailandia

Inundaciones paralizan aeropuerto de Bangkok: impactantes videos

Salud mental

¿No escuchar bien afecta la memoria? El vínculo con el Alzheimer que merece atención