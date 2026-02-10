Millonarios ya plantea salidas para 2027: estos son los nombres

Millonarios ya comenzó a definir movimientos de cara a la temporada 2027. En el equipo femenino fueron confirmadas cuatro salidas, mientras que en el masculino hay dos jugadores que aparecen en el panorama de posibles bajas.

Los movimientos hacen parte de la planificación del club para el próximo año, aunque no todos los nombres tienen todavía el mismo grado de confirmación.

¿Qué jugadores saldrán de Millonarios Femenino?

El club confirmó las salidas de Sandra Ibargüen, Melissa Herrera, Alejandra Aroca y Angie Castañeda.

Ibargüen y Herrera fueron las primeras en recibir el anuncio de que no continuarían para 2027. Posteriormente, Millonarios comunicó las salidas de Aroca y Castañeda.

Las cuatro bajas llegan después de una temporada en la que el equipo dirigido por Angie Vega alcanzó las semifinales de la Liga BetPlay Femenina. Las ‘Embajadoras’ terminaron terceras en la fase regular y avanzaron hasta la penúltima instancia, donde fueron eliminadas por Independiente Santa Fe.

Millonarios no consiguió disputar la final ni obtener un cupo a la Copa Libertadores Femenina, por lo que el club comenzó a realizar modificaciones pensando en la próxima campaña.

¿Qué jugadores podrían salir de Millonarios masculino?

En el plantel masculino aparecen Juan Carlos Pereira y Santiago Giordana como nombres que no entrarían en los planes para 2027, según Deportes RCN. Sin embargo, a diferencia de las cuatro futbolistas del equipo femenino, sus salidas todavía no han sido oficializadas por el club.

El caso de Pereira está relacionado con una larga ausencia por lesión. Millonarios informó en septiembre de 2025 que el mediocampista sufrió una lesión del tendón de Aquiles de su pie izquierdo y debía ser sometido a cirugía.

Además, su contrato habría vencido, pero la incapacidad mantiene vigente el vínculo hasta que reciba el alta médica. El medio señaló que, una vez finalice ese proceso, Pereira quedaría libre.

Por su parte, Santiago Giordana tiene contrato registrado con Millonarios hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que su continuidad para 2027 también está pendiente de definición.

Así, Millonarios comienza a mover piezas para el próximo año con cuatro salidas ya confirmadas en el equipo femenino y dos nombres en el radar de posibles cambios en el plantel masculino.