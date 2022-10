El conmovedor mensaje de Camilo a todos sus fanáticos: "no estamos solos"

Para nadie es un secreto que Camilo es uno de los artistas más queridos no solo en Colombia sino en todo el mundo, pues sus canciones han hecho que varios fanáticos de la música sigan muy de cerca la carrera del colombiano, haciendo que sus respectivos ‘sencillos’ sean completamente un éxito en la industria musical y que poco a poco se siga sumando gente a la “tribu”.

En la actualidad, Camilo y su esposa Evaluna realizan la segunda gira del cantante colombiano, denominada de adentro pa’ fuera tour, pero en esta oportunidad tienen una invitada especial, pues en los diferentes países que han estado los ha acompañado Índigo, la pequeña hija de los artistas que nació hace siete meses y que no se ha separado de sus padres durante los conciertos.

Durante su carrera musical, Camilo ha dejado ver que unas de las cosas más importantes en su profesión son sus seguidores o la “tribu” como el cantante los ha llamado durante los últimos años, es porque eso durante los últimos días les dedico unas sentidas palabras que hicieron conmover a los fanáticos del cantautor.

Mensaje de Camilo a la “tribu”

Por medio de su cuenta de Instagram, el colombiano decidió enviar un mensaje a todos sus seguidores, quienes lo han apoyado desde el inicio de su carrera y que han hecho que sus éxitos se escuchen a nivel mundial.

“Hoy 17 de octubre es el día mundial de La Tribu. ¡Y lo que se celebra es que no estamos solos! Que, en un mundo dividido, hay una Tribu que está hablando de amor y de unión”, fueron las primeras palabras del colombiano a sus seguidores.

De igual forma agregó: “La Tribu es una familia viva, diversa, que crece sana, con semillas, raíces y frutos… con causas y valores contagiosos. La Tribu no está dejando el mundo tal y como lo encontró, por donde pasa queda un vistazo de alegría, de esperanza, una sospecha de que no todo está perdido. El amor no es una causa inocente, sino la más grande de todas las revoluciones. Hoy más que nunca me siento orgulloso de ser parte de La Tribu. Feliz día. Viva La Tribu en todos los rincones de mundo”.

Tras sus emocionantes palabras, los seguidores del cantante también respondieron su mensaje, agradeciendo al colombiano por formar una “familia” en los últimos años.

“Gracias por unirnos a este propósito tan lindo: Cambiar el mundo a través del amor”, agregó un seguidor del cantante colombiano.