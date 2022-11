“Ella es dramática”: la arremetida de estrella mexicana contra Shakira

La cantante barranquillera Shakira sigue dando de qué hablar tras su más reciente lanzamiento, 'Monotonía’. Una canción que, al parecer, sería dedicada a su expareja, Gerard Piqué y que habla sobre la rutina.

Hace algunos meses, la colombiana confesó que su relación con el futbolista había llegado a su fin tras 12 años juntos y dos hijos, Milan y Sasha. Desde entonces, se especulaba que Piqué habría engañado a Shakira y que esa había sido la razón de su ruptura.

Sin embargo, esa teoría nunca fue confirmada y tiempo después se conoció que el exdefensa del FC Barcelona ya estaba saliendo con una joven de 23 años llamada Clara Chia Marti.

Ahora, con su nuevo sencillo, el cual fue realizado en colaboración con Ozuna, la intérprete de ‘Te Felicito’ ha generado revuelo en redes sociales, pues muchos de sus seguidores aseguran que la canción está escrita para el deportista.

En la letra, Shakira lanza fuertes mensajes como “no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos”.

Thalía crítica a Shakira y la tacha de “dramática”

Aunque muchos de sus seguidores, e incluso artistas, han mostrado su apoyo a la colombina, otros la señalan de “dramática”.

Ese es el caso de Thalía, también cantante y actriz. Según información de medios internacionales, al parecer, la mexicana, en una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, realizó fuertes críticas contra Shakira.

Thalía, presuntamente, señaló que la canción le parecía “patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástimas con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la pela”.

Es de mencionar que esta información aún no ha sido confirmada y que ninguna de las dos latinas ha salido a desmentir o afirmar lo sucedido. Lo cierto es que el rumor ha generado descontento y algunos cibernautas han tachado a Thalía de “insensible y envidiosa”.

