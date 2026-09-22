Del estudio a la barrica: el secreto detrás de una obra maestra

En medio de la efervescencia artística de Bogotá, descubrimos cómo la maestría define la esencia de ambos oficios.

El proceso creativo: Del estudio de arte a la destilería

Antes de que una obra de arte se considere completamente terminada, existen bocetos, pruebas, decisiones y horas de trabajo que el espectador probablemente nunca verá. En la elaboración de un whisky ocurre algo similar. Antes de llegar al vaso, cada expresión atraviesa un proceso en el que la técnica, los materiales, el tiempo y el conocimiento acumulado terminan definiendo el resultado final.

Aunque un estudio de arte y una destilería pertenecen a universos diferentes, comparten una misma idea central: la maestría no está únicamente en el resultado final, sino en conocer profundamente un oficio para saber qué decisiones tomar durante el proceso.

La historia de The Glenlivet: Más de dos siglos de conocimiento

La historia de la marca The Glenlivet se remonta a 1824. En ese año, George Smith obtuvo la licencia para producir whisky legalmente en el valle de Livet, en Speyside, Escocia. Más de dos siglos después, gran parte de ese valioso conocimiento sigue presente en su proceso de elaboración.

Uno de sus elementos más icónicos y reconocibles son los alambiques de cobre con forma de linterna, los cuales están inspirados en los que utilizó su fundador. Su diseño no es únicamente visual, ya que la altura y la forma del alambique influyen en el recorrido de los vapores durante la destilación y, por consiguiente, en las características del líquido.

El secreto de la maduración en barrica y los alambiques de cobre Tras la destilación, llega otra etapa fundamental en la elaboración: la maduración en barrica. El tipo, la procedencia y el tiempo que el whisky permanece en contacto con la madera pueden aportar diferentes aromas, sabores y texturas. Elegir y combinar dichas barricas implica un profundo conocimiento técnico, experiencia y criterio.

El paralelo directo con el arte surge precisamente allí. Para un artista, entender cómo responde un pigmento, una superficie o una herramienta puede transformar la forma de crear con ellos. Dominar un material no significa repetir una fórmula, sino conocer sus posibilidades lo suficiente como para experimentar.

Whisky y arte en Bogotá: Una experiencia con The Glenlivet

En Colombia, este fascinante recorrido hacia la maestría se refleja en un portafolio de distintas expresiones de la marca, las cuales incluyen:

Founder’s Reserve.

Caribbean Reserve.

Las ediciones de 12, 15 y 18 años.

Cada una parte del conocimiento y la experiencia acumulados por la marca, pero ofrece una interpretación distinta a través de las decisiones en su elaboración y la selección de barricas. Susana Rojas, gerente de marcas de Pernod Ricard Colombia, afirmó que la maestría implica conocimiento, curiosidad y tiempo , elementos que definen el resultado tanto en el arte como en el whisky.

Durante una temporada en la que Bogotá reúne distintas expresiones del arte en museos, galerías, ferias y encuentros culturales, esta conversación cobra especial relevancia. The Glenlivet se acerca al ecosistema artístico de la ciudad a través de espacios como Unfair, ARTBO y diversas galerías, conectando el conocimiento detrás del whisky con la técnica y el oficio.

Todo esto se enmarca en el compromiso de Pernod Ricard con el consumo responsable, respaldado por iniciativas globales como Drink More Water, que pone la hidratación en el centro de la prevención frente al consumo excesivo de alcohol.