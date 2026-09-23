Gamero tomó decisión con Cuadrado previo al juego contra Nacional

Juan Guillermo Cuadrado no debutará con Millonarios ante Atlético Nacional. Alberto Gamero confirmó la decisión antes del viaje a Medellín y explicó que el mediocampista apenas tuvo su primer entrenamiento con el grupo, por lo que el cuerpo técnico decidió no apresurar su regreso a la competencia.

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La noticia deja sin uno de sus principales atractivos para el clásico colombiano de este jueves 24 de septiembre en el Atanasio Girardot, donde se esperaba un posible enfrentamiento entre Cuadrado y James Rodríguez.

¿Por qué Cuadrado no fue convocado contra Nacional?

Gamero explicó que el futbolista necesita continuar con su proceso de preparación física antes de disputar su primer partido oficial con Millonarios.

Él recién entrenó ayer con nosotros y lo que queremos es ponerlo bien físicamente y que él también se sienta bien. No vamos a apresurarlo, explicó el entrenador antes de viajar a Medellín.

La decisión se produce después de varios días de incertidumbre alrededor del debut del jugador. Cuadrado llegó recientemente al conjunto bogotano después de su paso por el fútbol italiano y todavía se encontraba realizando un proceso de reacondicionamiento.

Aunque la situación disciplinaria también había generado dudas, esa parte del panorama ya fue resuelta: la Dimayor aceptó la solicitud de Millonarios para que el futbolista cumpliera una de sus fechas de suspensión en la Copa BetPlay, por lo que quedó habilitado para actuar en Liga.

Sin embargo, tener autorización para jugar no significó que Gamero fuera a utilizarlo inmediatamente.

¿Cuándo podría debutar Juan Guillermo Cuadrado?

La ausencia ante Nacional significa que el esperado estreno del antioqueño con Millonarios tendrá que esperar y según el calendario del 'embajador', Cuadro podría debutar el 8 de octubre frente a Fortaleza.

El cuerpo técnico priorizó que el jugador complete su preparación y recupere las condiciones necesarias antes de darle minutos. Gamero ya había señalado que la trayectoria y jerarquía de Cuadrado no serían razones para acelerar el proceso.

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Además del mediocampista, Millonarios tendrá otras ausencias frente a Nacional. Rodrigo Contreras continúa recuperándose de una lesión muscular y Leonai Souza tampoco estará disponible. Entre las novedades de la convocatoria aparecen Leonardo Castro y Jorge Arias.

El partido entre Nacional y Millonarios se disputará este jueves 24 de septiembre a las 7:30 p. m.