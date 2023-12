Tips para decorar la mesa de Navidad y sorprender a sus invitados

Estamos a tan solo unos días de celebrar Navidad y es hora de comenzar a planificar la decoración de la mesa para las cenas especiales de Nochebuena La presentación de la mesa, aunque pocos lo crean, es esencial para que los invitados se sientan muy bien y puedan disfrutar de esta fecha plácidamente. Si usted quiere ser un excelente anfitrión y recibir elogios por la decoración de su mesa, esta información le puede interesar.

Aquí le presentamos algunos consejos para decorar la mesa con motivos navideños y cautivar a tus invitados durante estas fiestas.

Consejos para decorar muy bien la mesa de Navidad

-Tenga en cuenta los colores de la época para su paleta de colores: Para crear una atmósfera navideña, seleccione una paleta de colores que refleje el espíritu de la temporada. Los colores clásicos como el rojo, verde, dorado y plateado son siempre una buena opción y el pilar esencial para una buena decoración. Si lo desea puede jugar con las combinaciones para dar ese toque único, como el blanco y el oro, o el azul y la plata. Esta elección hará que sus invitados se sientan en armonía y a gusto con usted como anfitrión.

- Utilice adornos elegantes: La mantelería no le puede faltar a la hora de decorar una mesa. Adquiera un mantel elaborado con material de calidad y que haga juego con la paleta escogida previamente. Los estampados relacionados con la Navidad harán que sea toda una experiencia sentarse a comer. Si usted es de los que prefiere los detalles minimalistas, un mantel blanco o de colores pastel como lienzo neutral puede ser de gran agrado suyo y de sus comensales.

- No deje a un lado los centros de mesa: En este caso, hasta los adornos navideños sirven como idea para un hermoso centro de mesa. Este detalle no puede faltar si quiere darle un toque elegante y navideño a su cena. No se complique, en el mercado puede conseguir unas flores, velas, ramas de pino o cualquier adorno que pueda parecer sofisticado para usted.

- Elija bien la vajilla: Puede usar ese juego de platos que solo usa para esas ocasiones especiales o incluso también podría optar por la vajilla de todos los días si sabe combinarla con la paleta de colores y los adornos previamente seleccionados. No olvide agregar servilletas de tela y unos bellos cubiertos.

- Personalice las servilletas: Puede comprar unas cintas decorativas en cualquier papelería y agregar unos ramos de plantas falsas para dar ese toque único a sus servilletas. Estos elementos son muy económicos y se consiguen en cualquier supermercado, más durante esta temporada. Otra gran idea es poner los nombres de sus invitados en cada cinta para que se sientan mejor acogidos.

- La iluminación: Colocar unas luces cálidas doradas de navidad en su comedor puede darle ese toque elegante que tanto desea para las festividades. Su arbolito de Navidad también jugará un papel muy importante en la atmósfera.

- Seleccione bien la música: Los villancicos suaves pueden ser una muy buena opción en el momento de la cena. Recuerde que mientras se está comiendo, lo recomendable es mantener un volumen moderado para permitirle a las personas hablar tranquilamente. Sin embargo, tenga a la mano un par de decembrinos para cuando sus invitados deseen animar la fiesta.

Con estos consejos, estará en el camino de crear una mesa inolvidable para Nochebuena y Navidad. Recuerde que la clave está en la atención a los detalles y en la coherencia en la elección de elementos decorativos para lograr un ambiente cálido y festivo que sus invitados recordarán durante mucho tiempo.