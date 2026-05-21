¿Sorpresa? ¡Todos estos participantes están en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026!

En la más reciente gala de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se realizó la última dinámica de nominación de la tercera temporada.

Los familiares de los participantes, que ingresaron a la 'casa más famosa del país' desde el inicio de la semana, no solo estuvieron presentes durante el ejercicio, sino que también pudieron asignar puntos negativos.

Y, finalmente, la placa de nominación parcial quedó conformada por cuatro de los cinco habitantes que siguen haciendo parte de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Así quedó la última placa de nominación parcial de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Beba de la Cruz, que tras ser 'resucitada' logró hacer parte del top 5 de La Casa de los Famosos Colombia 2026, estaba nominada desde el domingo debido a que fue la elegida por Mariana Zapata, la última eliminada.

Además, en la noche del miércoles 20 de mayo también quedaron en riesgo de eliminación los siguientes participantes:

Valentino Lázaro: nominado por el público.

Tebi Bernal: nominado por la casa.

Juanda Caribe: nominado por la casa.

Juanda Caribe rompió el silencio tras estar en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de que los presentadores de La Casa de los Famosos Colombia 2026 revelaron cómo había quedado la placa de nominación parcial, Juanda Caribe, junto a su mamá, habló de sus sensaciones.

"Aquí estamos, yo sigo motivado, firme, esperen más contenido y un poquito más de todo lo que hago. Van tres placas seguidas, dos despidiendo amigos míos (Campanita y Mariana), expresó.

"Tengo un dolor de cabeza desde el día de Mariana, eso no se los he dicho a ustedes porque no quiero quejarme tanto. No me gusta estar diciendo que estoy mal, sino que sigo intentando estar firme. Estoy con la cabeza en alto, el juego está sabroso y ahí es donde yo me acuerdo de los jugadores que son amigos míos y me dicen que cuando las 'papas están calientes' es que hay que pararse duro", agregó.