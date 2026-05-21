“Hay presión de los grupos armados a favor de dos candidaturas”: Defensora del Pueblo en Noticias RCN

A 10 días de las elecciones presidenciales, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, compartió en diálogo con Noticias RCN los resultados del monitoreo que ha venido realizando del proceso electoral desde el año pasado.

La situación, según entidades como la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Misión de Observación Electoral (MOE) no es la esperada, como advertía la Defensoría desde el 2025:

“Desde el año pasado hicimos en octubre nuestra alerta temprana electoral para todo el proceso electoral: Congreso, consejos de juventud y, por supuesto, elecciones presidenciales. Lo que hicimos fue monitorear todo el país y clasificarlo en cinco niveles de riesgo. Los dos primeros, de acción inmediata y acción urgente, requieren una mayor atención de parte de las autoridades”.

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Cuando inició el monitoreo, en octubre, 62 municipios requerían acción inmediata de las autoridades, en febrero eran 69 y, a corte de mayo, 80. Mientras, los municipios que requerían de acción urgente eran 162 y, ahora, 180, para un total de 260 municipios en los primeros niveles de riesgo.

En palabras de la defensora, “en estos cinco niveles, acción inmediata es cuidado intensivo, luego acción urgente es ir a urgencias y acción prioritario es pedir cita prioritaria”.

Presión de los grupos armados en el territorio en una amenaza a las elecciones:

De acuerdo con Marín Ortiz, en algunos territorios del país “la gobernanza de grupos armados es muy fuerte, es muy parecido a un control total, pero no necesariamente en todo el municipio, sino en algunas zonas del municipio. Tenemos 80 municipios hoy en día en que tienen una fuerte gobernanza y pueden llegar a incidir en las elecciones”.

Sin embargo, precisó que la alerta temprana emitida por la Defensoría es preventiva y no predictiva; lo que quiere decir que, de momento, es un llamado que, aunque cobra urgencia a medida que se acercan las elecciones, se limita a solicitar la intervención del Estado para garantizar las elecciones, no suspenderlas, levantar mesas o tachar resultados.

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Ahora bien, sobre el proselitismo de grupos armados, la Defensoría ha identificado tres niveles de riesgo. En el primero, ejercen control sobre el territorio; en el segundo, vetan la entrada a ciertas campañas, y en el tercero, se registran episodios de coacción directa, en los que ordenan a la población votar por determinado candidato. Al respecto, Marín Ortiz alertó:

“Hemos encontrado que hay presión de estos grupos no solo a favor de una candidatura, sino al menos dos candidaturas. No voy a decir cuáles. Prefiero no decirlo porque esto genera más controversia electoral, pero lo hemos dejado saber a las autoridades para que hagan lo suyo. Esa coacción se ha presentado sobre todo en el sur occidente”.

Integrantes del Clan del Golfo, las disidencias de Mordisco, las disidencias de Calarcá la Coordinadora de Ejército Nacional Bolivariano estarían detrás.

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“La democracia colombiana hay que cuidarla minuto a minuto”

Si bien las alertas sobre el riesgo en elecciones han generado preocupación dentro y fuera del país, al punto en el que el congresista estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno, dijo que visitaría el país para realizar labores de observación, que podrían influir en el reconocimiento o no de las elecciones en Colombia, la defensora hizo un llamado a darle un voto de confianza al país y su sistema:

“La democracia colombiana hay que cuidarla minuto a minuto. No podemos dar por hecho que todo está perfecto, pero tampoco podemos asegurar que las elecciones no van a tener unos resultados que sean legítimos”.

Cada alerta es puesta en conocimiento de las autoridades y el país ha demostrado estar en capacidad de realizar elecciones libres, los últimos comicios.

Pero parte de la responsabilidad en elecciones está en manos de los candidatos y su discurso respetuoso en redes, al igual que en integrantes del Gobierno y su deber de no interferir en política:

“Hemos visto algunas conductas de algunos funcionarios del Gobierno Nacional que podrían ser problemáticas desde la perspectiva de la neutralidad en el proceso electoral. Ellos deben ser garantes y no participar”, como el ministro del Interior, Armando Benedetti, al que según la defensora “no le corresponde cantar victoria o no respecto del triunfo de un sector político sobre otro. Ese tipo de situaciones las estamos documentando y las estamos compartiendo con las autoridades”.