Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia reaccionó al caso Yulixa Toloza: dejó esta reflexión

Yulixa Toloza, la mujer que tenía 52 años, se sometió a una lipólisis láser en lo que sería un centro estético clandestino ubicado en Venecia, Bogotá, y se desapareció el 13 de mayo de 2026, fue encontrada sin vida en la tarde del 19 de mayo.

Tras la intervención, una cámara de seguridad captó a dos hombres cargando a la mujer a las afueras del centro estético y subiéndola a un carro que comenzó a ser buscado por las autoridades y fue localizado por las autoridades, en Cúcuta, sobre el mediodía del lunes 18 de mayo.

Además, el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza fue en Cundinamarca, exactamente al costado de una carretera de Apulo.

Tras ese desenlace, los ciudadanos han pedido que se haga justicia y una exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 también se pronunció y realizó una importante reflexión. ¿Cuál fue?

Esto dijo Yuli Ruiz, de La Casa de los Famosos Colombia 2026, tras la muerte de Yulixa Toloza

Después de que se confirmó el deceso de Yulixa Toloza, Yuli Ruiz, la creadora de contenido que estuvo en la presente temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026, lamentó lo ocurrido y pidió que se investigue a fondo.

"Me arruga el corazón pensar que aún existan personas capaces de lucrarse poniendo en riesgo la vida de otro y, peor aún, que cuando ocurre una tragedia, abandonen a sus pacientes y no den la cara", escribió.

"Por favor, investiguen muy bien dónde y con quién se realizan cualquier procedimiento. La salud y la vida no se negocian. Qué dolor tan grande, esto me pone muy triste", añadió.

Este fue el pronunciamiento de Carlos Galán, alcalde de Bogotá, tras el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza

El alcalde de Bogotá, en sus redes sociales, también lamentó el fallecimiento de Yulixa Toloza y le extendió una petición a las autoridades.

"Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, quien el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal. Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté mi solidaridad. El asesinato de Yulixa nos entristece a todos en Bogotá", indicó.

"Les pido a las autoridades que redoblen esfuerzos para dar con el paradero de los asesinos de Yulixa. No podemos fallar en asegurarnos de que estos delincuentes, estén donde estén, paguen por lo que le hicieron", concluyó.