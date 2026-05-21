Rival de Colombia en el Mundial se encuentra en vilo por brote de ébola: anunciaron plan

Uno de los rivales de la Selección Colombia para el Mundial de 2026, como es la República Democrática del Congo, se encuentra en vilo enorme tras un preocupante brote de ébola en África Central.

En los últimos días, y ante la gravedad de la situación que se maneja en esta parte del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró formalmente este brote como epidemia,la cual fue causada por la variante de Bundibugyo —una cepa menos común del virus y para la cual no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados—, y ya registra más de 600 casos sospechosos y ha provocado al menos 139 muertes en la provincia de Ituri.

Federación del Congo anunció decisión por brote de ébola

Ante este complejo panorama y la implementación de restricciones migratorias por parte del gobierno de los Estados Unidos (que prohíben la entrada a viajeros no estadounidenses que hayan estado en la RDC, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días), la federación congoleña canceló el campamento de entrenamiento de tres días y el evento de despedida con los aficionados que estaban programados en la capital, Kinshasa.

“La concentración debía comenzar en Kinshasa durante tres días”, explicó un responsable de prensa de la selección congoleña.

Los directivos modificaron la logística de manera radical trasladando toda la preparación a Bélgica. Jerry Kalemo, portavoz de la selección de la RDC, confirmó que los 26 futbolistas convocados por el cuerpo técnico —quienes juegan en su totalidad en ligas extranjeras, incluyendo a figuras de la Premier League inglesa como Aaron Wan-Bissaka y Yoan Wissa— no ingresarán a territorio congoleño durante la emergencia sanitaria para evitar riesgos de contagio o complicaciones con los visados internacionales.

¿Qué plan tienen el Congo?

El plan de contingencia de los "Leopardos" contempla disputar partidos amistosos de preparación en Europa contra Dinamarca el 3 de junio y España el 9 de junio, antes de viajar directamente al continente americano.

La FIFA, por su parte, comunicó que se mantiene en estrecho contacto con la federación africana brindando asesoría médica y logística, enfatizando que la salud de los atletas y delegados es la máxima prioridad absoluta de la institución.

La selección de la República Democrática del Congo forma parte del Grupo K del Mundial y tiene programado su debut el 17 de junio contra Portugal en Houston, Texas, para luego enfrentarse a Colombia el 23 de junio en Guadalajara, México, y cerrar la fase de grupos ante Uzbekistán el 27 de junio en Atlanta.