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OFICIAL: quedó definido el primer finalista de La Casa de los Famosos Colombia 2026

La noticia se reveló después de que finalizó la última dinámica de nominación.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
07:32 a. m.
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El 20 de mayo de 2026, las emociones estuvieron a tope en La Casa de los Famosos Colombia.

Como todos los miércoles, se llevó a cabo una jornada de nominación, pero en esta ocasión también participaron los familiares de los participantes.

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Además, por primera vez en la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026, el habitante nominado por el público, que fue Valentino Lázaro, se reveló antes de que comenzaran a asignarse los votos negativos.

Sin embargo, en la noche del miércoles 20 de mayo no solo quedaron definidos los famosos que se encuentran en riesgo de abandonar la competencia, sino que también quedó ratificado el primer finalista. ¿Quién es?

¡Alejandro Estrada es el primer finalista de La Casa de los Famosos Colombia 2026!

Luego de que finalizó la última jornada de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y tanto Carla Giraldo como Marcelo Cezán realizaron el conteo de votos, se conoció que Alejandro Estrada no quedó nominado.

Además, el actor, con un 44.26 % de los votos, fue el que más apoyo tuvo del público y, por ende, se convirtió en el primer finalista de la presente temporada.

¿Cuántos participantes estarán en la final de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Al igual que en las temporadas anteriores, cuatro participantes son los que lograrán llegar a la gran final de la 'casa más famosa de Colombia'.

Eso significa que uno de los habitantes que está en este momento en la competencia tendrá que decir adiós y abandonar las instalaciones antes de que se viva el momento definitivo.

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Recuerde conectarse con La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de las transmisiones que se emiten en la App y en la señal principal del Canal RCN.

Tenga en cuenta que la gala de este jueves 21 de mayo, como ya es habitual, se presentará después de la emisión de Noticias RCN de las 7:00 de la noche.

 

 

 

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