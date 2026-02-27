CANAL RCN
Tendencias

Reconocida pareja colombiana de influencers terminó su relación en malos términos: exhibieron todo hasta con chats

Estos creadores de contenido tuvieron una relación de más de 10 años.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
12:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, salió a la luz que llegó a su fin la relación entre Deiby Ruiz y Katy Cardona, la creadora de contenido que en las redes sociales es conocida como 'La Blanquita'.

Estos dos influencers estuvieron juntos durante aproximadamente 10 años y tuvieron a un hijo que se llama Lahiam.

Reconocido actor colombiano se separó tras 17 años de relación: así lo confirmó su expareja
RELACIONADO

Reconocido actor colombiano se separó tras 17 años de relación: así lo confirmó su expareja

Sin embargo, de acuerdo con lo que ha manifestado La Jesuu, que es amiga de Katy Cardona, el idilio se acabó hace seis meses.

Además, con declaraciones de Deiby Ruiz y 'La Blanquita' se ha conocido que tienen desacuerdos legales y que se entenderán a través de sus abogados.

Esto planteó Katy Cardona, 'La Blanquita', tras el fin de su relación con Deiby Ruiz

"La decisión de dejarte no fue por amigas. ¿Por qué no dices que te faltó ser más especial conmigo y que te quedabas dormido mientras yo te lloraba diciéndote todas las cosas que estabas haciendo mal? Yo no siento rabia ni rencor, sino que una decepción terrible", manifestó Katy Cardona en un 'live'.

Además, en una historia de Instagram, 'La Blanquita' expuso que no se han puesto de acuerdo en el valor de la cuota mensual para responder por los gastos de su bebé.

"Yo no puedo creer que a esta altura de la vida yo tenga que hacer una lista con plastilina para que su padre entienda cuánto y cómo se gastan seis millones en su hijo mensuales. Él dice que le parece supremamente costoso y me ha dado cuatro y peleados. Además de lo que te envié, que no tenía incluidas otras cosas, ya no es una lista de seis millones. Entiéndete con tu abogado porque ya me asesoré", dijo la influencer.

¿Cuál ha sido la respuesta de Deiby Ruiz tras su ruptura con 'La Blanquita'?

Luego de las declaraciones de Katy Cardona, Deiby Ruiz, en una historia de Instagram, publicó un pantallazo de las transferencias que ha realizado y escribió lo siguiente:

Jessi Uribe tuvo que separarse inesperadamente de Paola Jara: esta fue la razón
RELACIONADO

Jessi Uribe tuvo que separarse inesperadamente de Paola Jara: esta fue la razón

Yo por mi bebé sí respondo. ¿Qué me parece caro lo que está pidiendo la mamá? Sí. Pero, igual, yo respondo por mi bebé porque lo que sea para él no me duele y lo único que me interesa es que esté bien y no cargue con los problemas que están llevando sus padres.

Ahora lo único que importa eres tú, mi bebé hermoso, y lo único que importa es que tú sepas que me esfuerzo todos los días por ser un buen padre para ti. Trabajo, aprendo y sigo adelante pensando siempre en darte amor, cuidado y un ejemplo del que algún día puedas sentirte orgulloso. Tal vez aún eres pequeño para entender muchas cosas, pero crecerás sabiendo que tu papá siempre estuvo presente con el corazón, luchando por verte feliz y protegido.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

"Veo un deceso": escalofriante predicción de reconocida vidente sobre un cantante

La casa de los famosos

Habrá un castigo INOLVIDABLE en La Casa de los Famosos: el 'jefe' ya advirtió

Venezuela

"Cambios radicales": Mhoni Vidente impresionó con nueva predicción sobre el futuro de Venezuela

Otras Noticias

Champions League

Estos son serán los equipos finalistas de la Champions League, según la Inteligencia Artificial: hay sorpresas

Conozca los clubes que disputarán la final de la edición 2025-26.

UNGRD

Le ponen fecha a la audiencia preparatoria de juicio a Iván Name y Andrés Calle por caso UNGRD

A los expresidentes del Senado y Cámara los salpicaron en el escándalo de corrupción.

Pasaporte

Nuevo pasaporte en Colombia 2026: estas son las personas que lo podrán obtener gratuitamente

Pakistán

Pakistán se declara en guerra abierta contra Afganistán y sus autoridades talibanes

Cuidado personal

Uso de tacones a diario: ¿cuáles son los impactos sobre la postura del cuerpo?