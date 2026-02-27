Reconocida pareja colombiana de influencers terminó su relación en malos términos: exhibieron todo hasta con chats

En los últimos días, salió a la luz que llegó a su fin la relación entre Deiby Ruiz y Katy Cardona, la creadora de contenido que en las redes sociales es conocida como 'La Blanquita'.

Estos dos influencers estuvieron juntos durante aproximadamente 10 años y tuvieron a un hijo que se llama Lahiam.

Sin embargo, de acuerdo con lo que ha manifestado La Jesuu, que es amiga de Katy Cardona, el idilio se acabó hace seis meses.

Además, con declaraciones de Deiby Ruiz y 'La Blanquita' se ha conocido que tienen desacuerdos legales y que se entenderán a través de sus abogados.

Esto planteó Katy Cardona, 'La Blanquita', tras el fin de su relación con Deiby Ruiz

"La decisión de dejarte no fue por amigas. ¿Por qué no dices que te faltó ser más especial conmigo y que te quedabas dormido mientras yo te lloraba diciéndote todas las cosas que estabas haciendo mal? Yo no siento rabia ni rencor, sino que una decepción terrible", manifestó Katy Cardona en un 'live'.

Además, en una historia de Instagram, 'La Blanquita' expuso que no se han puesto de acuerdo en el valor de la cuota mensual para responder por los gastos de su bebé.

"Yo no puedo creer que a esta altura de la vida yo tenga que hacer una lista con plastilina para que su padre entienda cuánto y cómo se gastan seis millones en su hijo mensuales. Él dice que le parece supremamente costoso y me ha dado cuatro y peleados. Además de lo que te envié, que no tenía incluidas otras cosas, ya no es una lista de seis millones. Entiéndete con tu abogado porque ya me asesoré", dijo la influencer.

¿Cuál ha sido la respuesta de Deiby Ruiz tras su ruptura con 'La Blanquita'?

Luego de las declaraciones de Katy Cardona, Deiby Ruiz, en una historia de Instagram, publicó un pantallazo de las transferencias que ha realizado y escribió lo siguiente: