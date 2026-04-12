Este es el top 10 de la Casa de los Famosos tras la eliminación de Karola
La casa entró en la recta final tras la salida de la creadora de contenido.
Noticias RCN
10:07 p. m.
Tras una gala de eliminación cargada de nerviosismo y cifras contundentes, la influencer cartagenera Karola Alcendra se convirtió en la más reciente eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2026.
Con su salida, el programa entra oficialmente en su etapa más crítica, configurando un Top 10 de infarto donde las alianzas se fragmentan y la estrategia individual empieza a primar sobre la lealtad de equipo.
Karola, quien ingresó a mitad de la competencia tras la expulsión de Johanna Fadul, no logró convencer al público en una placa de nominados que compartía con figuras de gran peso mediático.
Con más de un 60% de la votación en negativo, contra un poco más del 25% de Alejandro Estrada, su mayor contendiente, la participante dijo adiós.
Así quedó el top 10 de la Casa de los Famosos
Con la placa limpia, los diez participantes que logran mantenerse en pie representan una mezcla ecléctica de humor, actuación y redes sociales.
A continuación, presentamos los nombres que conforman el selecto grupo de finalistas:
Alejandro Estrada
Tebi Bernal
Alexa Torrex
Juan Carlos Arango
Aura Cristina Geithner
Beba
Mariana Zapata
Campanita
Juanda Caribe
Valentino Lázaro