Este es el top 10 de la Casa de los Famosos tras la eliminación de Karola

Tras una gala de eliminación cargada de nerviosismo y cifras contundentes, la influencer cartagenera Karola Alcendra se convirtió en la más reciente eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Con su salida, el programa entra oficialmente en su etapa más crítica, configurando un Top 10 de infarto donde las alianzas se fragmentan y la estrategia individual empieza a primar sobre la lealtad de equipo.

Karola, quien ingresó a mitad de la competencia tras la expulsión de Johanna Fadul, no logró convencer al público en una placa de nominados que compartía con figuras de gran peso mediático.

Con más de un 60% de la votación en negativo, contra un poco más del 25% de Alejandro Estrada, su mayor contendiente, la participante dijo adiós.

Así quedó el top 10 de la Casa de los Famosos

Con la placa limpia, los diez participantes que logran mantenerse en pie representan una mezcla ecléctica de humor, actuación y redes sociales.

A continuación, presentamos los nombres que conforman el selecto grupo de finalistas:

Alejandro Estrada

Tebi Bernal

Alexa Torrex

Juan Carlos Arango

Aura Cristina Geithner

Beba

Mariana Zapata

Campanita

Juanda Caribe

Valentino Lázaro