CANAL RCN
Tendencias

Colombia tomó la decisión: Este es el eliminado de la Casa de los Famosos tras masiva votación

La Casa de los Famosos sufrió el adiós de este participante tras la votación del país en negativo.

Foto: Canal RCN

Noticias RCN

abril 12 de 2026
10:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La noche de este domingo en la Casa de los Famosos hizo historia al ser la primera en tener a todos los participantes en la temida sala de eliminación.

Y es que luego de una semana llena de tensión y fuertes cruces entre los consursantes, el Jefe tomó la decisión que todos los famosos irían a sala de eliminación. Ante esto, Colombia tuvo la decisión sus manos y votó masivamente en negativo para eliminar a uno de ellos.

Yina Calderón arremete severamente contra Karola tras comportamiento en la Casa de los Famosos
RELACIONADO

Yina Calderón arremete severamente contra Karola tras comportamiento en la Casa de los Famosos

Con una masiva votación, el público entregó su sentir y firmó la salida de este participante.

Karola fue eliminada de la Casa de los Famosos este domingo 12 de abril

La votación de los colombianos definió que Karola, una de las participantes más polémicas en este juego, fuera la eliminada de este domingo.

Con más de un 60% de la votación en negativo, contra un poco más del 25% de Alejandro Estrada, su mayor contendiente, la participante dijo adiós.

Con la salida de esta jugadora, la casa entró en la recta final al tener sus diez finalistas, quienes vivirán semanas de competencia y de tensión.

Este es el top 10 de la Casa de los Famosos

  1. Alejandro Estrada
  2. Tebi Bernal
  3. Alexa Torrex
  4. Juan Carlos Arango
  5. Aura Cristina Geithner
  6. Beba
  7. Mariana Zapata
  8. Campanita
  9. Juanda Caribe
  10. Valentino Lázaro
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Yina Calderón arremete severamente contra Karola tras comportamiento en la Casa de los Famosos

La casa de los famosos

Este será el eliminado de este domingo en la Casa de los Famosos, según la Inteligencia Artificial

Karol G

¿Feid le fue infiel a Karol G? Esto dijo la cantante en reciente entrevista

Otras Noticias

Enfermedades

¿Qué es la fibromialgia y cómo identificar sus síntomas?

Fibromialgia explicada: señales, causas y tratamiento básico. ¿Cómo identificar sus síntomas?

Transmilenio

Avance de las obras en la troncal de la Avenida 68 en Bogotá, llega al 77.24%

Puentes, estaciones de alta capacidad y conexiones clave con el Metro marcan el progreso de una obra clave en Bogotá.

Comercio

Subastas virtuales se consolidan como motor de inversión y rotación de activos en Colombia

Google

La drástica decisión de Google con Gemini después de una grave demanda de suicidio

Fútbol Profesional Colombiano

Luto en el fútbol profesional colombiano: Falleció histórico jugador de Millonarios y de Selección Colombia