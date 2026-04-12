Colombia tomó la decisión: Este es el eliminado de la Casa de los Famosos tras masiva votación

La noche de este domingo en la Casa de los Famosos hizo historia al ser la primera en tener a todos los participantes en la temida sala de eliminación.

Y es que luego de una semana llena de tensión y fuertes cruces entre los consursantes, el Jefe tomó la decisión que todos los famosos irían a sala de eliminación. Ante esto, Colombia tuvo la decisión sus manos y votó masivamente en negativo para eliminar a uno de ellos.

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Con una masiva votación, el público entregó su sentir y firmó la salida de este participante.

Karola fue eliminada de la Casa de los Famosos este domingo 12 de abril

La votación de los colombianos definió que Karola, una de las participantes más polémicas en este juego, fuera la eliminada de este domingo.

Con más de un 60% de la votación en negativo, contra un poco más del 25% de Alejandro Estrada, su mayor contendiente, la participante dijo adiós.

Con la salida de esta jugadora, la casa entró en la recta final al tener sus diez finalistas, quienes vivirán semanas de competencia y de tensión.

Este es el top 10 de la Casa de los Famosos