La Toxi Costeña explotó contra dos exparticipantes que regresaron a la Casa de los Famosos: "ardidas"

Este viernes, los cuatro finalistas de la Casa de los Famosos, tuvieron la grata sorpresa de la visita de la mayoría de exparticipantes con quienes compartieron durante la competencia.

Luego de tener una cena con Carla Giraldo, Emiro Navarro, Andrés Altafulla, Melissa Gate y la Toxi Costeña se reencontraron con todos sus excompañeros.

A pesar de que con la mayoría hubo reencuentros de alegría, sí hubo tensión con otros, a tal punto que uno de los finalistas estalló.

La Toxi Costeña estalló contra Karina y Yaya

Se trata de la Toxi Costeña quien, según lo que contó a Yina Calderón, recibió 'ataques' por parte de Karina García y Yaya Muñoz.

En un momento, la finalista contó a Calderón que mientras ella se bañaba, las dos exparticipantes se acercaron al baño para provocarla.

Este accionar desató la furia de la Toxi quien minutos después salió ante las cámaras a decir que nadie la iba a desestabilizar.

"Para que yo me salga de mis casillas, les digo que no peleo con nadie que no está en la final, ardidas de m****. Aprovechan los días para hacer lo que no hicieron durante todo el programa", dijo.

La acción de la Toxi generó todo tipo de comentarios entre los participantes que se encontraban presentes en la sala.

No obstante, las dos mencionadas en cuestión no tuvieron ningún comentario.

Estos son los exparticipantes que reingresaron a La Casa de los Famosos Colombia 2025

En la noche de este viernes 6 de junio, ingresarán 17 exparticipantes a La Casa de los Famosos Colombia 2025. Ellos son:

Karina García.

Cristian Pasquel.

Mateo Varela.

José Rodríguez.

La Abuela.

Fernando Solórzano.

Yina Calderón.

'Negro' Salas.

Sofía Avendaño.

Marlon Solórzano.

Yaya Muñoz.

''Alerta'.

Lady Tabares.

Camilo Trujillo.

La Jesuu.

Norma Nivia.

Laura González.