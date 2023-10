"Cede la silla": la jocosa campaña de TransMilenio que se hizo viral en redes sociales

En el sistema de transporte público de Bogotá a diario se viven jocosas anécdotas que se hacen virales en redes sociales y entretienen a miles de usuarios. Recientemente, se difundió un clip de una graciosa campaña, pero muy pedagógica, que realizaron en una estación de TransMilenio.

Al parecer, esta iniciativa fue impulsada por el gobierno distrital y TransMilenio S.A, con el fin de crear conciencia en los pasajeros de la importancia de ser solidarios y distinguir los espacios dentro del sistema.

El objetivo era invitar a los usuarios a ceder la silla dentro de los articulados, en especial las de color azul, cuando se suba alguien en alguna condición de discapacidad o vulnerabilidad que le impida o que haga más incómodo su trayecto de pie.

Los asientos de color azul están destinados para los pasajeros con movilidad restringida, niños, mujeres con bebés en brazos o en estado de embarazo; adultos mayores, entre otras condiciones que requieran prioridad de estar sentados.

La campaña en TransMilenio

En las últimas horas ha circulado un video en el que aparece un grupo de personas haciendo un recorrido por una estación del sistema con disfraces muy graciosos, los cuales simulaban que estaban sentados en los asientos de TransMilenio mediante piernas de muñecos de trapo, aunque en realidad la parte inferior de sus cuerpos estaba cubierta con un manto negro que le daba un toque más real al autendo.

“Cede la silla, cede la silla”, repetían los trabajadores en forma de canto y con unos silbatos que entonaban una particular melodía. Esto no solo con el fin de entretener a los usuarios, sino también de concientizarlos sobre la importancia de ser solidarios.

En el clip se observa cómo los pasajeros se detienen a observar la curiosa dinámica: algunos se ríen, otros los graban y les toman fotos, mientras ellos continúan bailando y cantando por toda la estación.

Los comentarios de los usuarios

Actualmente, el video está cerca de las 450 mil reproducciones y cientos de personas han dejado sus comentarios. Inesperadamente, la campaña generó controversia, puesto que muchos internautas aseguran que no están dispuestos a ceder la silla de color rojo.

“No la cedo porque salgo muy cansada de estudiar y me duelen los pies”, “Siempre tomo una silla roja precisamente para no cederla”, “¿Alguien podría decirme de qué parte de Luxemburgo es ese vídeo? Bendita seas Bogotá”, “Yo solo doy la silla azul, de la roja no me levanta nadie”, “Desde mi empatía he pensado que debería haber un temporizador de media hora para el uso de silla”, fueron algunos de los comentarios.