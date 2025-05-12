CANAL RCN
Colombia

Condenan a Aida Merlano a 3 años y 5 meses por fugarse de la cárcel en 2019

El episodio ocurrió en un consultorio odontológico del norte de Bogotá, donde Merlano se encontraba en una cita médica.

Aida Merlano sí sabía de la compra de votos en su campaña
Aida Merlano - Archivo Noticias

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
11:21 a. m.
La juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a la excongresista Aida Merlano a 42 meses de prisión por el delito de fuga de presos, tras escaparse el 1 de octubre de 2019.

La decisión judicial avaló el preacuerdo suscrito entre Merlano y la Fiscalía General de la Nación, presentado en audiencia el pasado 7 de noviembre. En esa diligencia, la excongresista reapareció entre lágrimas y sollozos, aceptando su responsabilidad en los hechos.

La fuga de Aida Merlano que conmocionó al país

El episodio ocurrió en un consultorio odontológico del norte de Bogotá, donde Merlano se encontraba en una cita médica. Con ayuda de una cuerda improvisada, descendió desde un piso alto hasta el primero, donde la esperaba un hombre disfrazado de domiciliario. Juntos abordaron una motocicleta y emprendieron la huida, en un hecho que generó gran impacto mediático y político en el país.

Juez niega la prisión domiciliaria a la excongresista Merlano

Durante la audiencia, la juez descartó la posibilidad de otorgar casa por cárcel a Aida Victoria Merlano. Según explicó, “el hecho de tener una dirección, no le interesa estar en determinado lugar, tanto así que a raíz de la fuga que presentó en este caso se trasladó al país de Venezuela, es decir, tiene facilidades de abandonar el país”.

La funcionaria judicial agregó que sería contradictorio considerar que Merlano cumple con las reglas de la administración de justicia. “Los mismos hechos hablan por sí solos en el sentido de que esta persona tiene la facilidad de abandonar el país, que no le importa tener un arraigo familiar, y en este sentido el despacho considera que no se hace viable la suspensión condicional de la ejecución de la pena”, puntualizó.

Reaparición en Atlántico

Tras varios años de incertidumbre sobre su paradero, Merlano reapareció en una audiencia virtual desde una guarnición militar en Malambo (Atlántico), donde permanece recluida.

La condena marca un nuevo capítulo en el proceso judicial contra la excongresista, quien además enfrenta otras investigaciones relacionadas con corrupción electoral y presuntos vínculos con redes de compra de votos.

