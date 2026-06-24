Así es Tribuna Club, el nuevo templo del fútbol en Barranquilla

Desde el 17 de junio, Tribuna Club abre sus puertas para transformar la manera de vivir el fútbol. Esta nueva plataforma combinará pantallas gigantes, conciertos en vivo con grandes artistas y la mejor gastronomía. Descubre todo lo que debes saber sobre este evento sin precedentes.

¿Qué es Tribuna Club Barranquilla y cuándo inicia?

Barranquilla se prepara para recibir una de las experiencias de entretenimiento más ambiciosas alrededor del fútbol. Desde el 17 de junio y hasta el 19 de julio, las marcas Buchanan’s, Don Julio y Smirnoff darán vida a Tribuna Club. Este evento nace como una plataforma creada para transformar cada partido en una verdadera celebración que combina el deporte, la música, la cultura y los encuentros memorables.

Más que una simple zona para ver los partidos, Tribuna Club se consolida como un espacio donde miles de personas podrán reunirse. Los asistentes tendrán la oportunidad de compartir la emoción de cada jornada en pantalla gigante, mientras disfrutan de experiencias gastronómicas, activaciones de marca y una amplia programación artística. Todo esto bajo la premisa de que hay momentos que merecen vivirse rodeados de otros, y el fútbol es, sin duda, uno de ellos.

Cortesía: Diageo

Artistas confirmados: salsa, vallenato y género urbano

La música será uno de los grandes protagonistas de esta temporada. De la mano de Metroconcierto, el espacio funcionará como una plataforma de entretenimiento en vivo donde el fútbol y la música compartirán un mismo escenario. La programación está pensada para que la celebración continúe mucho después del pitazo final, con una nómina que incluye:

Salsa: El escenario recibirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales como Jerry Rivera, Tito Nieves y Maelo Ruiz.

El escenario recibirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales como Jerry Rivera, Tito Nieves y Maelo Ruiz. Género Urbano: La cuota de ritmos modernos estará a cargo de exponentes como Luister La Voz, Hamilton, Lil Silvio & El Vega y Criss & Ronny.

La cuota de ritmos modernos estará a cargo de exponentes como Luister La Voz, Hamilton, Lil Silvio & El Vega y Criss & Ronny. Vallenato: Los amantes del folclor disfrutarán de referentes como Diego Daza, Elder Dayán Díaz, Iván Villazón y Poncho Zuleta, entre otros.

Cortesía: Diageo

Experiencias exclusivas: gastronomía y activaciones de marca

El gran diferencial de Tribuna Club radica en la unión de tres marcas que buscan elevar la forma en que las personas viven y celebran el fútbol. Cada una llega con una propuesta propia:

Buchanan’s : Como marca anfitriona, llevará la esencia de su plataforma " Volvamos en Familia ". Esta iniciativa está inspirada en las historias de leyendas del fútbol como Francisco Maturana, Mario Yepes y Faryd Mondragón. La marca creará espacios para celebrar junto a esa familia elegida que nos deja el deporte.

: Como marca anfitriona, llevará la esencia de su plataforma " ". Esta iniciativa está inspirada en las historias de leyendas del fútbol como Francisco Maturana, Mario Yepes y Faryd Mondragón. La marca creará espacios para celebrar junto a esa familia elegida que nos deja el deporte. Don Julio : Esta marca buscará elevar cada celebración a través de experiencias que transformen cada brindis en un momento digno de recordar. Su concepto está inspirado en la monumentalidad del deporte y en cómo los grandes encuentros se convierten en recuerdos imborrables.

: Esta marca buscará elevar cada celebración a través de experiencias que transformen cada brindis en un momento digno de recordar. Su concepto está inspirado en la monumentalidad del deporte y en cómo los grandes encuentros se convierten en recuerdos imborrables. Smirnoff: Será el encargado de poner el sabor picante con su plataforma "Spicy Polémica". La marca llevará la conversación más allá de los 90 minutos, permitiendo a los asistentes seguir transmisiones y contenidos digitales llenos de debates y anécdotas.

Además, Tribuna Club contará con aliados estratégicos para enriquecer la jornada. Coca-Cola tendrá espacios para personalizar e intercambiar láminas. Por su parte, Michelob Ultra se sumará a la celebración y Cucayo liderará una propuesta gastronómica diseñada especialmente para acompañar cada encuentro.

Boletas para Tribuna Club: precios y horarios de atención

Para quienes deseen sumarse a esta gran fiesta deportiva y cultural, las puertas de Tribuna Club abrirán de jueves a domingo durante toda la temporada. Además, se habilitarán jornadas especiales para los encuentros más esperados.

Las entradas para asistir al evento estarán disponibles a través de la plataforma Metroticket. Los organizadores han anunciado que las boletas contarán con precios de preventa hasta completar el 30% del aforo establecido. Tribuna Club busca, en definitiva, convertir cada partido en una experiencia que se recuerde mucho después del resultado final, viviendo la emoción en las conversaciones, la música y los brindis.