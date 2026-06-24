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Hallan muerto a estadounidense que había estado con damas de compañía en un hotel de Medellín

Una de las cuatro mujeres que estuvieron con el extranjero fue capturada con joyas ocultas en una peluca.

Noticias RCN

junio 24 de 2026
12:48 p. m.
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Las autoridades de Antioquia investigan la sospechosa muerte de un ciudadano estadounidense que fue encontrado sin vida en una vivienda ubicada en el barrio Estadio de Medellín.

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El hallazgo se produjo después de que el extranjero compartiera horas antes con amigos y cuatro mujeres, en circunstancias que ahora son materia de investigación.

La investigación reveló que, al momento del descubrimiento del cuerpo, pertenencias de valor del estadounidense habían desaparecido.

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Los últimos momentos con vida del estadounidense muerto en hotel de Medellín

De acuerdo con el general Henry Bello, comandante de la Policía del Valle de Aburrá, el incidente ocurrió en un hotel de la zona:

Los uniformados realizaron un registro a una de las mujeres que salía del establecimiento, donde los uniformados encontraron elementos de valor que la sospechosa había ocultado estratégicamente en su peluca para evitar ser detectada.

Estaban con damas de compañía. Una de esas damas sale del hotel. La Policía Nacional practica un registro. Le hace un registro y le encuentra una peluca, joyas, anillos mimetizados en esa peluca.

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Investigan la extraña muerte de un estadounidense en hotel de Medellín

La Policía del Valle de Aburrá, al realizar la inspección del lugar, encontró el cuerpo del extranjero:

Se hace la verificación al interior de un hotel y se encuentra un ciudadano estadounidense que había fallecido.

La mujer capturada, que, al parecer, sería una de las damas de compañía que estuvo con él, quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras se adelantan las investigaciones forenses para determinar las causas exactas de la muerte del extranjero.

Las autoridades no han descartado ninguna hipótesis en esta etapa preliminar de la investigación.

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