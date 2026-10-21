Fin a los trucos: Spotify pedirá verificación a través de código QR para planes familiares

Spotify, una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial para disfrutar de música y podcasts, entre otros, ha anunciado medidas para controlar la suscripción del plan familiar que permite hasta 6 cuentas inscritas en la misma dirección de residencia a un precio más accesible.

En el plan familiar, el titular de la cuenta es el único que se suscribe y realiza el pago; además, tiene la capacidad de agregar o eliminar miembros al plan y no podrá unirse a otras modalidades de suscripción.

Algunas personas aprovechaban este beneficio para tener el servicio premium sin hacer parte del mismo núcleo familiar, por lo que ahora la compañía iniciará a implementar nuevas medidas para controlar dicha situación.

Spotify pedirá verificación a través de código QR para planes familiares

Según información compartida en diferentes portales a partir de las especificaciones que la compañía hace en su página web, los miembros del plan familiar ahora tendrán que escanear un código QR que estará en la cuenta del titular y, para hacerlo, deberán estar en el mismo lugar; debido a que el código puede cambiar en pocos segundos, no sería posible usar una captura de pantalla para hacerlo desde otro lugar.

La empresa informa que los miembros del plan tienen hasta 7 días para completar la verificación y, en caso de no hacerlo, no podrán unirse a otro plan familiar o Duo por 12 meses.

De este modo, ya no se podrá seguir haciendo uso de este plan libremente o compartiendo la cuenta con cualquier persona y, según usuarios de redes sociales, la plataforma empezará a retirar a las personas que no cumplan con la verificación.

Usuarios tratan de crear nuevos trucos para engañar al sistema

A pesar de que puede ser considerado un delito y de que la plataforma no permitiría hacer algún tipo de truco para evadir esta nueva medida, algunos usuarios en redes han explicado algunas formas en las que los miembros de los planes familiares pueden hacer para seguir teniendo el plan aun sin vivir en la misma casa; Spotify no se ha pronunciado respecto a este tipo de modalidades, pero podría concluir con una cancelación definitiva de la cuenta.