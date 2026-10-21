Hijo de Omar Pérez, ídolo de Santa Fe, jugaría con la Selección Colombia: esto se sabe

El talento de Omar Sebastián Pérez, uno de los jugadores más recordados por los hinchas de Independiente Santa Fe, parece tener continuidad en su familia.

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Su hijo, Franco Pérez, de apenas 18 años, está cerca de recibir una importante oportunidad en el fútbol colombiano como vestir la camiseta de la Selección Colombia Sub-20.

El joven futbolista, que actualmente pertenece a Boca Juniors de Argentina, entraría en los planes del combinado nacional para su próximo ciclo de preparación, una noticia que despertó interés entre los seguidores del conjunto cardenal.

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez, sería convocado a la Selección Colombia Sub-20

La información fue revelada por el periodista de Win Sports, Mariano Olsen, quien aseguró que Franco Pérez será tenido en cuenta para el próximo microciclo de la Selección Colombia Sub-20.

"FRANCO PÉREZ, hijo de Omar Pérez, será convocado para el próximo microciclo de la Selección Colombia Sub 20", informó el comunicador.

El futbolista nació en Medellín, tiene 18 años y también cuenta con pasaporte argentino, debido a sus raíces familiares.

Además, se desempeña como volante zurdo y tiene una estatura de 1,90 metros, características que lo convierten en un jugador interesante para el mediocampo.

Por ahora, se espera que la Federación Colombiana de Fútbol oficialice la convocatoria y confirme las fechas de concentración.

¿Quién es Franco Pérez, el hijo del ídolo de Independiente Santa Fe?

Franco Pérez continúa su proceso de formación en Boca Juniors, uno de los clubes más reconocidos del fútbol argentino.

El mediocampista firmó un contrato con el conjunto xeneize hasta diciembre de 2028, una muestra de la confianza que la institución ha depositado en su proyección deportiva.

Su padre, Omar Sebastián Pérez, dejó una huella importante en Independiente Santa Fe, donde se convirtió en referente por su liderazgo, visión de juego y participación en títulos históricos, siendo uno de los ídolos más importantes del Cardenal.