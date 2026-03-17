La historia de Catalina Giraldo: la psicóloga que solicita asistencia médica al suicidio por enfermedad mental

Catalina Giraldo es una psicóloga colombiana de 30 años, nacida en Bogotá, cuyo caso será revisado por la Corte Constitucional y podría marcar un precedente en la discusión sobre la asistencia médica al suicidio (AMS) en el país.

RELACIONADO Estas son las EPS que podrían liquidarse tras directriz del Gobierno Petro

Su historia ha tomado relevancia porque expone las dificultades prácticas para acceder a este mecanismo, pese a que fue despenalizado en 2022 como parte del derecho a morir dignamente.

Giraldo construyó su trayectoria profesional en el campo de la psicología clínica, trabajando con estudiantes y pacientes. Sin embargo, el deterioro de su estado de salud la llevó a modificar su vida laboral.

Tras años de hospitalizaciones recurrentes e incapacidades prolongadas, dejó un empleo de tiempo completo hace aproximadamente cuatro años y desde entonces ejerce de manera limitada en consulta privada, dependiendo de su condición.

Una historia clínica compleja y prolongada

La psicóloga ha sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. Su cuadro clínico ha sido descrito como crónico y refractario, tras cerca de una década de tratamientos sin mejoría sostenida.

Giraldo ha probado alrededor de 40 esquemas farmacológicos distintos. Entre 2021 y 2025 recibió tres ciclos de terapia electroconvulsiva, con efectos adversos y sin resultados duraderos. También intentó terapia con ketamina en 2025, sin éxito clínico sostenido. Desde 2020 ha requerido aproximadamente nueve hospitalizaciones psiquiátricas por crisis agudas.

Desde DescLab destacan que no se trata de una falta de atención médica, sino de una condición en la que los tratamientos disponibles no han logrado generar mejoría. Los síntomas incluyen insomnio persistente, deterioro cognitivo, agotamiento físico y efectos secundarios severos derivados de los medicamentos.

La solicitud que abrió el debate jurídico

Durante más de un año, Catalina Giraldo ha solicitado acceso a la asistencia médica al suicidio ante profesionales de la salud. Según su caso, se trata de una decisión reiterada, informada y coherente con su historial clínico, la cual ha sido conversada con su familia y su equipo médico.

En octubre de 2025 presentó formalmente una solicitud de AMS que fue negada por la EPS Sanitas. La razón principal fue la ausencia de una reglamentación específica que indique cómo deben proceder las instituciones de salud frente a este tipo de solicitudes.

Este punto ha sido central en la controversia: aunque la asistencia médica al suicidio fue despenalizada por la jurisprudencia constitucional en 2022, no existe una normativa clara que permita su implementación. Esto ha derivado en lo que expertos califican como un “vacío normativo”, donde un derecho reconocido no puede ejercerse de manera efectiva.

En el proceso judicial, un juez declaró improcedente la tutela presentada por Giraldo por razones procesales. Giraldo señala que esto dejó sin resolver aspectos clave como la posible vulneración de derechos fundamentales y la responsabilidad del Estado en la falta de regulación.

El caso ahora llegará a la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre si la ausencia de reglamentación puede impedir la aplicación de un derecho reconocido. La decisión podría tener implicaciones no solo para Catalina Giraldo, sino para el alcance real del derecho a morir dignamente en Colombia.