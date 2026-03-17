VIDEO | Presos tomaron centro de reclusión y se pasean por los techos en Santa Marta: un recluso muerto

En las últimas horas, un motín estalló en el centro de reclusión transitorio de Santa Marta, dejando como saldo un interno muerto y una situación que aún no ha sido completamente controlada por las autoridades.

Los disturbios iniciaron la noche del 16 de marzo cuando los 305 reclusos masculinos del centro carcelario se enteraron de un traslado, desencadenando violentos enfrentamientos.

Los internos se tomaron la azotea del edificio y comenzaron a lanzar objetos contundentes hacia la calle. Quemaron colchones, otros objetos y se enfrentaron a la Policía.

Un recluso muerto en motín en Santa Marta

El incidente dejó una persona fallecida, un interno que recibió un impacto de bala. Las autoridades competentes están determinando si el disparo provino de las fuerzas policiales o de otros reclusos que estaban armados.

Además, se maneja preliminarmente la información de varias personas heridas, tanto entre los internos como entre los miembros de la policía que respondieron al motín.

Asimismo, se habla de la presunta fuga masiva de presos. Sin embargo, ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

Autoridades intentan controlar motín en Santa Marta

en el lugar se instaló una mesa de diálogo con representantes de la Alcaldía, Policía, Personería y Procuraduría, quienes tratan de negociar con los internos para llegar a acuerdos.

En las imágenes se ve a algunos internos paseándose por la azotea del edificio, lo que evidencia que las autoridades aún no han retomado el control absoluto del centro de reclusión transitorio.