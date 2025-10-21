CANAL RCN
Reconocido actor de televisión fue captado en situación de calle y preocupa a sus seguidores

Un video viral mostró a un reconocido actor de televisión en aparente situación de calle, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Alejandro Londero, en situación de calle
octubre 21 de 2025
01:19 p. m.
Un video difundido en redes sociales ha despertado una ola de preocupación entre los fanáticos de la televisión mexicana.

En las imágenes aparece Alejandro Landero, reconocido actor de las décadas de los 80 y 90, quien fue visto en aparente situación de calle en la Ciudad de México, un hecho que rápidamente se volvió viral.

El video que encendió las alarmas en México

La grabación, tomada en la colonia Condesa, muestra al actor en un parque de la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar.

Según vecinos del sector, Landero habría pasado varias noches sin un techo, acompañado únicamente por sus cuatro gatos y una perrita, lo que despertó la solidaridad de quienes lo reconocieron.

Landero fue una figura muy conocida en la televisión latinoamericana durante los años 80 y 90, gracias a sus participaciones en telenovelas como Rosa salvaje y Monte Calvario.

Su talento y carisma lo convirtieron en uno de los galanes más recordados de su época. Por eso, la escena que hoy circula en redes ha causado impacto entre quienes crecieron viéndolo en pantalla.

Alejandro Landero habla al respecto

Tras la difusión del video, el actor habló con el medio La Silla Rota y aclaró que, si bien atraviesa un momento complicado, no vive de manera permanente en la calle.

Explicó que actualmente reside en una furgoneta que le prestaron, y pidió respeto por su vida personal.

“Estoy pasando por una etapa difícil, pero no estoy abandonado. Tengo un lugar donde dormir y espero salir adelante”, expresó Landero, quien también contó que planea mudarse a Puerto Vallarta para iniciar un nuevo proyecto de vida, lejos de la televisión y con la esperanza de reconstruir su historia.

