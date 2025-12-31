Tylor Chase vuelve a las calles de California: habría rechazado su rehabilitación

Las redes sociales se han visto inundadas de videos en los que se muestran al reconocido actor Tyler Chase, recordado por su personaje en la famosa serie ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’, habitando las calles de California bajo presuntos efectos de sustancias psicoactivas.

Pese al pronunciamiento de autoridades, familiares e incluso algunos de sus excompañeros de la famosa serie de Nickelodeon, el hombre de 36 años fue visto nuevamente, en las horas más recientes, habitando las calles.

Autoridades hablan sobre Tylor Chase

La situación del actor ha sido tema de conversación, en diferentes redes sociales, ya que miles de internautas han llegado a realizar señalamientos a las autoridades sobre la presunta falta de intervención en dicho caso.

Por esto, el jefe de policía de Riverside habló, para la revista People, al explicar mayores detalles del caso del actor y algunos de los reportes que obtuvieron meses antes de que los videos se popularizaran en redes sociales.

Según la autoridad, el desafío en dicho caso radica en que el sistema de salud se basa en la decisión personal por lo que para adquirir dichos servicios primero deben ser aceptados por los pacientes de manera voluntaria.

"El desafío radica en que nuestro sistema de salud mental actual se basa principalmente en la decisión personal. Incluso cuando alguien está claramente en crisis, debe aceptar los servicios voluntariamente a menos que se cumplan requisitos legales muy específicos", habló para la revista People.

Así mismo, el hombre comentó que el actor ha recibido, en reiteradas ocasiones, opciones de ayuda para poder superar principalmente su condición mental. Sin embargo, dichas ayudas han sido rechazadas por Chase.

Aunque familiares del actor se han pronunciado ante la delicada situación, actualmente este estaría habitando nuevamente las calles de Los Ángeles.

Cabe recordar que, meses atrás, su madre se pronunció al explicar que su hijo “no necesita ayudas económicas”, pues dicho dinero es utilizado para la compra de las drogas que actualmente estaría consumiendo.

Actores se unen para ayudar a Tylor Chase

Las reacciones en redes no se han hecho esperar, pues los reconocidos actores Shaun Weiss y Daniel Curtis Lee, este último reconocido por haber compartido set con Chase en la serie ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’, han compartido información sobre la ayuda que le han prestado al hombre.

Sin embargo, y ante las leyes de salud de Estados Unidos, la ayuda no se ha logrado consolidar ante la falta de voluntad del actor que prima sobre una intervención médica por parte de un centro de rehabilitación.