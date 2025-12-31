CANAL RCN
Tendencias

Tylor Chase vuelve a las calles de California: habría rechazado su rehabilitación

El actor de 36 años fue visto nuevamente en las calles tras ingresar a rehabilitación.

Foto: Captura pantalla TikTok @danielcurtislee
Foto: Captura pantalla TikTok @danielcurtislee

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
11:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las redes sociales se han visto inundadas de videos en los que se muestran al reconocido actor Tyler Chase, recordado por su personaje en la famosa serie ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’, habitando las calles de California bajo presuntos efectos de sustancias psicoactivas.

Pese al pronunciamiento de autoridades, familiares e incluso algunos de sus excompañeros de la famosa serie de Nickelodeon, el hombre de 36 años fue visto nuevamente, en las horas más recientes, habitando las calles.

Estos son los mejores colores para vestir en la noche del 31 de diciembre
RELACIONADO

Estos son los mejores colores para vestir en la noche del 31 de diciembre

Autoridades hablan sobre Tylor Chase

La situación del actor ha sido tema de conversación, en diferentes redes sociales, ya que miles de internautas han llegado a realizar señalamientos a las autoridades sobre la presunta falta de intervención en dicho caso.

Por esto, el jefe de policía de Riverside habló, para la revista People, al explicar mayores detalles del caso del actor y algunos de los reportes que obtuvieron meses antes de que los videos se popularizaran en redes sociales.

Según la autoridad, el desafío en dicho caso radica en que el sistema de salud se basa en la decisión personal por lo que para adquirir dichos servicios primero deben ser aceptados por los pacientes de manera voluntaria.

"El desafío radica en que nuestro sistema de salud mental actual se basa principalmente en la decisión personal. Incluso cuando alguien está claramente en crisis, debe aceptar los servicios voluntariamente a menos que se cumplan requisitos legales muy específicos", habló para la revista People.

Así mismo, el hombre comentó que el actor ha recibido, en reiteradas ocasiones, opciones de ayuda para poder superar principalmente su condición mental. Sin embargo, dichas ayudas han sido rechazadas por Chase.

Aunque familiares del actor se han pronunciado ante la delicada situación, actualmente este estaría habitando nuevamente las calles de Los Ángeles.

Cabe recordar que, meses atrás, su madre se pronunció al explicar que su hijo “no necesita ayudas económicas”, pues dicho dinero es utilizado para la compra de las drogas que actualmente estaría consumiendo.

¿Por qué algunas personas eligen estar solas en Año Nuevo? Esto dice la psicología
RELACIONADO

¿Por qué algunas personas eligen estar solas en Año Nuevo? Esto dice la psicología

Actores se unen para ayudar a Tylor Chase

Las reacciones en redes no se han hecho esperar, pues los reconocidos actores Shaun Weiss y Daniel Curtis Lee, este último reconocido por haber compartido set con Chase en la serie ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’, han compartido información sobre la ayuda que le han prestado al hombre.

Sin embargo, y ante las leyes de salud de Estados Unidos, la ayuda no se ha logrado consolidar ante la falta de voluntad del actor que prima sobre una intervención médica por parte de un centro de rehabilitación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Año Nuevo

Estos son los mejores colores para vestir en la noche del 31 de diciembre

Año Nuevo

¿Por qué algunas personas eligen estar solas en Año Nuevo? Esto dice la psicología

Shakira

Fan besó a Shakira en pleno concierto en Florida: así reaccionó la colombiana

Otras Noticias

Rusia

Rusia divulga video de supuesto ataque con drones contra la residencia del presidente Putin

De acuerdo con las autoridades rusas, el hecho constituye un ataque “terrorista” y “personal” contra el mandatario.

Andi

“Profundizará la crisis de recursos”: ANDI sobre aumento de UPC

Según el pronunciamiento, la UPC es el principal mecanismo para garantizar los recursos necesarios que cubren atenciones médicas, medicamentos, terapias y tecnologías en salud.

Animales

Leopardo es rescatado, rehabilitado y liberado en su hábitat natural en Antioquia

Millonarios

Como un héroe despidieron a Rodrigo Ureña, tricampeón que llega a Bogotá para firmar con Millonarios

Lotería Cruz Roja

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 30 de diciembre de 2025