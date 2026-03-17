Denuncian el riesgo de 180 menores en movilización indígena de La Alpujarra, en Medellín

La presencia de menores de edad en la movilización indígena concentrada en el sector de La Alpujarra, en Medellín, ha generado preocupación en las autoridades departamentales, que reportan aproximadamente 180 niños en el lugar, incluyendo cinco bebés en sus primeros días de vida.

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Isabel Cristina Londoño, gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación de Antioquia, informó que en articulación con el ICBF y la Alcaldía de Medellín se ha realizado un ejercicio de verificación en el que identificaron:

Alrededor de cinco menores de un año, es decir, en sus primeros días de vida, y alrededor de ocho o 12 niños menores de seis años, es decir, en primera infancia, donde se están poniendo en riesgo los derechos, la vida y la integridad de los niños.

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Investigan vulneración a los derechos de menores en La Alpujarra

La funcionaria explicó que la Gobernación de Antioquia solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar verificar si se han vulnerado los derechos de estos menores.

Según Londoño, el ICBF está haciendo presencia con equipos de intervención social, pero en una mesa de trabajo realizada en la mañana, la entidad informó "que los niños en este momento no están siendo vulnerados sus derechos, que la comunidad tiene el derecho colectivo a la protesta".

Sabemos que los niños están expuestos a muchísimos riesgos, no están recibiendo la atención que deberían estar teniendo en sus territorios, no están escolarizados, no están en sus instituciones educativas.

Uno de los aspectos que genera mayor alarma es que los menores mayores de seis años dejaron de asistir a clases y no están accediendo al programa de alimentación escolar.

"Sabemos que muchos de los niños la alimentación que realmente reciben en un día es lo que se les da en el marco de la institución educativa", explicó Londoño.

Las protestas indígenas en Medellín son recurrentes

"Esto es un asunto recurrente que se ha visto en la ciudad de Medellín por distintas comunidades indígenas, donde es evidente que, en sectores como el centro de Medellín, El Poblado, el sector Laureles, utilizan a los niños en el ejercicio de la mendicidad, los explotan, los instrumentalizan para poder ellos beneficiarse económicamente", dijo.

A pesar de que el ICBF manifestó en la mesa técnica que no considera esta situación como una instrumentalización de menores, la Gobernación de Antioquia mantiene su preocupación.

"Para nosotros es evidente que aquí los niños están expuestos a muchísimos riesgos y que se les está vulnerando los derechos", insistió Londoño.