VIDEO | Altafulla regresó a La Casa de los Famosos y protagonizó beso viral con participante

La tercera temporada del reality La casa de los famosos Colombia volvió a encender la conversación en redes sociales luego del sorpresivo regreso de Andrés Altafulla.

El cantante volvió a entrar al programa en medio de la denominada “semana del líder tirano”, una dinámica que cambió por completo la convivencia dentro de la casa.

La reaparición de Altafulla ocurrió mientras el participante Eidevin asumía el liderazgo absoluto tras ganar una exigente prueba. Su llegada generó sorpresa entre los concursantes y añadió una nueva tensión al juego, especialmente porque su papel será clave durante esta etapa del reality.

Altafulla regresa a La Casa de los Famosos en semana clave del reality

El retorno del ganador de la segunda temporada no pasó desapercibido. Apenas ingresó nuevamente a la casa, los participantes reaccionaron con emoción y expectativa, conscientes de que su presencia podría alterar las alianzas que se han construido durante la competencia.

En la llamada “semana de la tiranía”, el líder tiene la facultad de imponer reglas, asignar tareas y tomar decisiones que afectan directamente a todos los integrantes del programa. En este contexto, Altafulla aparece como un aliado estratégico que podría influir en varias decisiones.

El reencuentro con algunos de los participantes fue inmediato. En uno de los momentos más comentados del episodio, el cantante protagonizó un emotivo abrazo con uno de los concursantes, mostrando la complicidad que podría marcar esta nueva etapa del reality.

El beso que sorprendió dentro de la casa

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante una conversación entre Altafulla y sus compañeros Alexa Torres y Tebi.

El cantante propuso un reto dentro de la casa que consistía en que si ambos se daban un beso frente a todos, él también asumiría el mismo compromiso con Karola.

El desafío se cumplió y, fiel a su palabra, Altafulla decidió concretar el beso con Karola frente al resto de los participantes. La escena generó reacciones inmediatas dentro del programa.

Entre risas y gritos, varios concursantes reaccionaron al momento, mientras Karola repetía que no podía creer lo que estaba pasando. Por su parte, Altafulla aclaró que el gesto se dio “desde la amistad”.