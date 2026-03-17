CANAL RCN
Tendencias

VIDEO | Altafulla regresó a La Casa de los Famosos y protagonizó beso viral con participante

Altafulla volvió a La Casa de los Famosos Colombia y protagonizó un inesperado beso con una participante durante una dinámica del reality, desatando reacciones dentro y fuera de la casa.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
11:38 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tercera temporada del reality La casa de los famosos Colombia volvió a encender la conversación en redes sociales luego del sorpresivo regreso de Andrés Altafulla.

La Casa de los Famosos 2026: cambios drásticos para la nueva temporada
RELACIONADO

La Casa de los Famosos 2026: cambios drásticos para la nueva temporada

El cantante volvió a entrar al programa en medio de la denominada “semana del líder tirano”, una dinámica que cambió por completo la convivencia dentro de la casa.

La reaparición de Altafulla ocurrió mientras el participante Eidevin asumía el liderazgo absoluto tras ganar una exigente prueba. Su llegada generó sorpresa entre los concursantes y añadió una nueva tensión al juego, especialmente porque su papel será clave durante esta etapa del reality.

Altafulla regresa a La Casa de los Famosos en semana clave del reality

El retorno del ganador de la segunda temporada no pasó desapercibido. Apenas ingresó nuevamente a la casa, los participantes reaccionaron con emoción y expectativa, conscientes de que su presencia podría alterar las alianzas que se han construido durante la competencia.

“Me sorprende”: las reacciones más polémicas ante la eliminación de Beba en La Casa de los Famosos
RELACIONADO

“Me sorprende”: las reacciones más polémicas ante la eliminación de Beba en La Casa de los Famosos

En la llamada “semana de la tiranía”, el líder tiene la facultad de imponer reglas, asignar tareas y tomar decisiones que afectan directamente a todos los integrantes del programa. En este contexto, Altafulla aparece como un aliado estratégico que podría influir en varias decisiones.

El reencuentro con algunos de los participantes fue inmediato. En uno de los momentos más comentados del episodio, el cantante protagonizó un emotivo abrazo con uno de los concursantes, mostrando la complicidad que podría marcar esta nueva etapa del reality.

El beso que sorprendió dentro de la casa

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante una conversación entre Altafulla y sus compañeros Alexa Torres y Tebi.

Atento: este sería el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la IA
RELACIONADO

Atento: este sería el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la IA

El cantante propuso un reto dentro de la casa que consistía en que si ambos se daban un beso frente a todos, él también asumiría el mismo compromiso con Karola.

El desafío se cumplió y, fiel a su palabra, Altafulla decidió concretar el beso con Karola frente al resto de los participantes. La escena generó reacciones inmediatas dentro del programa.

Entre risas y gritos, varios concursantes reaccionaron al momento, mientras Karola repetía que no podía creer lo que estaba pasando. Por su parte, Altafulla aclaró que el gesto se dio “desde la amistad”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Katy Perry se prendió en fuego durante una grabación: impactantes imágenes

La casa de los famosos

El 'jefe' tomó decisiones de ÚLTIMO MOMENTO en La Casa de los Famosos Colombia: esto sucederá

Astrología

"Poco probable": famoso vidente asombró con predicción para la primera vuelta presidencial en Colombia

Otras Noticias

Fiscalía General de la Nación

Zulma Guzmán podría ser una asesina serial: Fiscalía confirma envenenamiento similar a un familiar suyo

La Fiscalía reveló que las pruebas en contra de Zulma Guzmán por la muerte de dos menores envenenadas con talio obedecerían a un patrón consecutivo.

Donald Trump

Trump sugirió que Venezuela podría ser el estado 51 de EE. UU.

Trump vuelve a generar conversación con referencia a Venezuela como estado 51 de Estados Unidos.

Salud mental

La historia de Catalina Giraldo: la psicóloga que solicita asistencia médica al suicidio por enfermedad mental

SOAT

SOAT en Colombia tendría cambios: Gobierno propone nuevas reglas para pagos por accidentes

Jhon Durán

Lo último: las declaraciones desde la FCF que sacarían a Jhon Jader de la selección Colombia