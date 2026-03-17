Argentina confirmó rival para amistoso internacional y causó molestia en sus hinchas

La planificación deportiva de la Selección Argentina sufrió un cambio inesperado en los últimos días luego de confirmarse la cancelación del partido que debía disputar frente a Selección de España en la denominada Finalissima. El compromiso, que estaba programado para el 27 de marzo en Catar, finalmente no se llevará a cabo debido a las dificultades logísticas y al contexto de seguridad internacional que rodea a la región.

Ante esta situación, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este martes que el seleccionado campeón del mundo disputará un nuevo encuentro amistoso para reemplazar ese compromiso. El rival será la Selección de Guatemala y el partido se jugará el próximo 31 de marzo en Buenos Aires.

Según explicó la entidad en un comunicado oficial, el equipo dirigido por Lionel Scaloni regresará al país para realizar una semana de trabajos colectivos antes de afrontar este compromiso, que servirá como preparación dentro del proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Un amistoso que genera críticas entre los hinchas

La decisión de reemplazar la Finalissima por un amistoso frente al combinado centroamericano no tardó en generar reacciones entre los aficionados argentinos. En redes sociales, varios seguidores cuestionaron el nivel del rival elegido, considerando que no representa una prueba exigente para un equipo que se prepara para defender el título mundial.

Las críticas también se apoyan en el contexto deportivo de Guatemala, selección que no logró clasificar al Mundial de 2026 tras quedar eliminada en la segunda ronda de las eliminatorias de la Concacaf, donde terminó por detrás de Selección de Panamá y Selección de Surinam.

Para muchos seguidores de la Albiceleste, el duelo ante España habría sido una oportunidad ideal para medir el nivel del equipo frente al actual campeón europeo y uno de los rivales más fuertes del fútbol internacional.

Posible despedida ante el público argentino

Más allá de las críticas, el amistoso ante Guatemala podría tener un significado especial para el plantel argentino. El encuentro podría convertirse en una especie de despedida ante el público local antes de iniciar la etapa final de preparación hacia el Mundial que se disputará en Norteamérica.

La AFA indicó que en los próximos días dará a conocer detalles adicionales sobre el plan de trabajo, la lista de convocados y el estadio que albergará el compromiso. Según la prensa deportiva local, el escenario con mayores posibilidades sería La Bombonera, casa de Boca Juniors, debido a que el habitual estadio de la selección, el Estadio Monumental, tiene programados varios conciertos de AC/DC en esas fechas.

El enfrentamiento entre Argentina y Guatemala no será un duelo inédito. Ambos equipos ya se midieron en dos ocasiones durante el ciclo de Scaloni, con victorias para la Albiceleste en 2018 por 3-0 y nuevamente en 2024 con marcador de 4-1, lo que refuerza la percepción de que el nuevo amistoso tendrá un carácter más simbólico que competitivo.