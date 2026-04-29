UNGRD, Invías y Contraloría fueron reconocidos como víctimas dentro del proceso contra Velasco y Bonilla por presunta corrupción

La Corte Suprema de Justicia reconoció como presuntas víctimas a la UNGRD, el Invías y la Contraloría, dentro del proceso que cursa contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el Interior, Luis Fernando Velasco.

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Ambos fueron acusados este 29 de abril, ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte, por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Ahora, los exfuncionarios del gobierno petro irán a juicio para responder por los señalamientos de la Fiscalía.

La acusación de la Fiscalía contra Bonilla y Velasco

En el escrito de acusación contra los exministros, radicado el pasado 7 de abril, la Fiscalía señaló a Bonilla y Velasco por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

Además, el ente investigador sostuvo que ambos habrían tenido un rol relevante dentro de un esquema que involucraba la asignación de contratos a cambio de apoyos en el Congreso para el trámite de las reformas del gobierno.

De acuerdo con la investigación, al menos $612.000 millones de dineros públicos se habrían comprometido en este entramado para facilitar la aprobación de las reformas a la salud y las pensiones.

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Invías y la Contraloría también son víctimas en el proceso

El caso también menciona presuntos casos de corrupción al interior del Instituto Nacional de Vías, Invías, de donde también se habrían direccionado contratos a congresistas, para que votaran a favor de los proyectos del gobierno en el legislativo.

Sobre la UNGRD, la Sala argumentó que fue convertida en un medio para "comprar congresistas", lo que habría instrumentalizado a la entidad para "lograr favores" ocasionando graves perjuicios en su contra.

La inclusión de la Contraloría también está relacionada con el desfalco de recursos públicos para fines políticos.